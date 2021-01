Stadtbibliothek Rheinberg bietet Abholservice

Die Regalreihen in der Stadtbibliothek an der Lützenhofstraße sind gut gefüllt.

Rheinberg Auch digitale Angebote stehen Lesern im Lockdown weiterhin zur Verfügung.

Die Stadtbibliothek Rheinberg an der Lützenhofstraße muss wegen des Lockdowns bis zum 31. Januar geschlossen bleiben. Ihre digitalen Angebote stehen aber weiterhin zur Verfügung. Mit der Onleihe Niederrhein (www.onleihe-niederrhein.de) stellt die Stadtbibliothek ein umfangreiches Angebot an E-Medien zur Verfügung, die zu Hause heruntergeladen werden können, so etwa Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen und ein E-Learning-Angebot in den Bereichen Software, Programmierung, berufliche Weiterbildung, Freizeit, Gesundheit und Sprachen.

Da die Bibliothek während des Lockdowns keine neuen Bibliotheksausweise ausstellt, bietet sie allen Rheinbergern einen befristeten kostenlosen Zugang zu ihrem digitalen Angebot an. Interessenten können eine E-Mail mit ihrem vollständigen Namen, der Adresse, dem Geburtsdatum, einer E-Mail-Adresse und Telefonnummer an bibliothek@rheinberg.de senden. Auch eine telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 02843 5122 ist möglich.

Die Interessenten werden für die Onleihe freigeschaltet und erhalten anschließend eine Benachrichtigung. Für Rückfragen oder eine Beratung ist das Team der Stadtbibliothek unter den oben genannten Kontaktdaten gerne für die Kunden da.

Auch das dürfte Leseratten aufhorchen lassen: Bis zum 31. Januar darf die Stadtbibliothek einen Abholservice anbieten. Medien können reserviert werden, das Team der Stadtbibliothek sucht die Medien heraus und vereinbart dann einen Abholtermin für eine kontaktlose Übergabe. Die Reservierung kann entweder direkt über den Online-Katalog erfolgen, aber auch telefonisch unter der Nummer 02843 5122, oder man schickt eine Mail an bibliothek@rheinberg.de.