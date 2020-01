Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Rheinberg gibt Tipps zum Parken

Aufgrund des erwarteten hohen Besucherandrangs zur Baumesse am übernächsten Wochenende, könnten die Parkmöglichkeiten an der Messe nicht ausreichen.



In diesem Zusammenhang weist die Stadt Rheinberg auf folgende Verkehrsregelungen an diesem Wochenende hin: Auf der Alpsrayer Straße und einem Teilstück der Annastraße am Annaberg werden Haltverbote errichtet, damit die an den Veranstaltungstagen eingesetzten Shuttlebusse, die Straßen ohne Probleme durchfahren können. Des Weiteren werden die Parkplätze der Firma Amazon (Standort Rheinberg) als Ausweichparkplätze für die Messebesucher genutzt.



Ebenfalls sind Staus oder Verkehrsbehinderungen auf der Kreisstraße 31/An der Rheinberger Heide möglich und in Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde Wesel kann es zu einer Vollsperrung ab der Bahnhofstraße in Richtung Messe/Aldi /Millingen kommen.