Stadt Rheinberg erlässt Beiträge für Januar 2021

Rheinberg. Die Stadt erlässt die Eltern Januar-Beiträge für die Betreuung in Kitas, in der Kindertagespflege und im offenen Ganztag.

Rheinberg. Die Kindertagesbetreuung läuft auch in Rheinberg eingeschränkt. Um die Eltern in der aktuellen Krise weiter zu entlasten, hat sich die Landesregierung mit den Kommunen darauf verständigt, die Elternbeiträge für die Betreuung in Kitas, in der Kindertagespflege und im offenen Ganztag für den Monat Januar 2021 zu erlassen. Die Stadt Rheinberg weitet diese Regelung auch auf die 8-1-Betreuung aus, teilte sie jetzt mit.

Auch für diese Betreuungsform werden die Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 erlassen. Die Einnahmeausfälle der Kommune werden vom Land zur Hälfte kompensiert. Die Elternbeiträge für den Januar 2021 werden durch die Stadt Rheinberg in der Form erlassen, dass im Monat Februar 2021 keine Beiträge erhoben werden. Es erfolge somit keine Rückerstattung für den Januar.

Träger informieren über genaue Abwicklung

Die Eltern oder Erziehungsberechtigten mit Dauerauftrag werden gebeten, die Änderung selbst zu veranlassen. Wer eine Einzugsermächtigung veranlasst hat, braucht nichts weiter zu unternehmen. Für die 8-1-Betreuungen regeln die Träger (Caritasverband und Förderverein der Grundschule Budberg) jeweils die Form der Erstattung. Die Eltern werden von den Trägern über die genaue Abwicklung informiert.