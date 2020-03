Sonsbeck. „Als Pfadfinder sind Zusammenhalt und Solidarität für uns elementare Werte. Wir möchten uns anbieten, allen Sonsbeckern zu helfen, die momentan nicht vor die Türe können oder sollten. Wer also zur Corona-Risikogruppe gehört und Unterstützung benötigt, kann sich gerne bei uns melden. Wir können zum Beispiel Einkäufe und Besorgungen für Sie tätigen.“ Mit diesem Aufruf in den sozialen Medien und in der Presse möchte der Sonsbecker Pfadfinderstamm seit dem Wochenende den Menschen unter die Arme greifen, die in Zeiten der Corona-Krise auf Hilfe angewiesen sind. Die Idee dazu hatte Pfadfinderin Lena Balzen. „Es war recht spontan, weil ich frustriert war, nicht zur Uni gehen zu können“, erzählte sie.

Also schrieb sie ihre ebenfalls betroffenen Pfadfinderkollegen via WhatsApp und Facebook an und stellte den Einkaufs- und Hilfsdienst der Pfadfinder auf die Beine. Schüler, Studenten, aber auch Lehrer und Beamte, gehören dem gut 30-köpfigen Freiwilligenpool an, denen nun zum Teil eine arbeitsfreie Zeit bevorsteht und diese sinnvoll nutzen wollen. Der Ablauf ist ganz einfach. Wer das Angebot der Pfadfinder annehmen möchte, meldet sich telefonisch bei Koordinatorin Lena Balzen, gibt seine Einkaufsliste durch und erhält, je nachdem, wann er anruft, seine Einkäufe am gleichen Tag.

Positives Resonanz

„Wir sind so viele Freiwillige, da sollte der Einkauf drei bis vier Stunden später absolviert sein“, so die Initiatorin. Die Einkäufe würden vor die Haustür gestellt werden, das Geld anschließend übergeben oder überwiesen werden. „Wir würden es für den Einkauf zunächst also vorstrecken. Vielleicht ist das etwas naiv, aber ich glaube nicht, dass uns jemand in dieser Ausnahmesituation betrügen würde.“ Ja, Balzen spricht von der Theorie, denn in der Praxis kamen die Pfadfinder noch nicht zum Einsatz. Die Hilfsbereitschaft ist da, die „Aufträge“ aus der Bevölkerung allerdings noch nicht. „Bisher hat uns leider noch niemand angerufen“, sagte Balzen. Mit ein bis zwei Anrufen hätte sie schon gerechnet – auch, weil viele ältere Menschen in Sonsbeck leben. Die Resonanz auf die Aktion war hingegen nur positiv, erzählte Balzen.

Sie sind Vorreiter

Auf Facebook und Instagram lobten die Nutzer die Initiative, doch da erreiche man nicht die älteren Menschen, die vom Hilfsdienst vermutlich am ehesten Gebrauch machen, so die 20-Jährige. Sie hofft nun auf Mundpropaganda und darauf, dass sich die Sonsbecker trauen, sich bei den Pfadfindern zu melden. Enttäuscht ist sie darüber aber nicht. „Am Niederrhein sind die Leute eben noch stärker vernetzt, da achten die Nachbarn darauf, dass es dem anderen gut geht.“ Viele Menschen würden Balzen aber eine Nachricht mit dem Hinweis schicken, dass in ihrer Nachbarschaft jemand lebe, der diese Hilfe benötigen könnte. „Wir können diesen Personen aber nicht einfach unsere Hilfe aufdrängen. Das muss von ihnen kommen. Ich bitte daher immer diejenigen, die mir diese Hinweise geben, den Betroffenen meine Telefonnummer weiterzugeben.“ Der Einkaufsdienst bleibt auf jeden Fall bis zum 20. April bestehen, versicherte die Initiatorin. Die Sonsbecker Pfadfinder sind sogar Vorreiter. „Nach uns haben viele Pfadfinderstämme am nördlichen Niederrhein nachgezogen, so dass es jetzt fast überall das Hilfsangebot gibt“, erklärte Balzen.

Wer die Hilfe der Pfadfinder in Anspruch nehmen möchte, der kann sich bei Lena Balzen telefonisch unter 01525/3497376 melden.