Solarpark in Xanten soll ab 2021 Strom liefern

Enni ist bei den Planungen für das Projekt in Xanten einen Schritt vorangekommen. Der Solarpark soll im nächsten Jahr in Betrieb zu nehmen.

Xanten. Der Energieversorger Enni hat bei den Planungen eines Solarparks in Xanten eine weitere Hürde genommen: Das Unternehmen hat sich mit der Anlage an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur beteiligt und Mitte Januar einen Zuschlag erhalten. Dadurch sei das Unternehmen berechtigt, den Solarpark mit einer Leistung von 4,4 Megawatt Peak (MWp) zu errichten, erklärte ein Enni-Sprecher auf Anfrage. Der Zuschlag gelte aber nur, wenn der Solarpark innerhalb der nächsten beiden Jahre gebaut werde. Seit 2017 müssen sich Betreiber von Solaranlagen ab einer bestimmten Größe an den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur beteiligen, um eine Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu bekommen. Dadurch soll der Wettbewerb gestärkt werden.

1200 Haushalte versorgen

Nun strebt die Enni an, mit dem Solarpark ab 2021 Strom zu erzeugen. Die Planungen schritten voran und hätten durch den Zuschlag der Bundesnetzagentur einen „weiteren Schub“ bekommen, sagte der Sprecher weiter. „Bei allen noch vorhandenen Unsicherheiten sind wir zuversichtlich, dass wir das Projekt realisieren und die Anlage dann im nächsten Jahr in Betrieb nehmen können.“ Der Solarpark soll auf einem rund zwölf Hektar großen Grundstück am Urselmannsweg gebaut werden. Es gebe bereits einen Kaufvertrag, der allerdings noch unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung und der Wirtschaftlichkeit der Anlage stehe, sagte der Sprecher. Die Enni will 11.000 Module errichten, die jährlich rund 4,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen können. „Damit kann man rund 1200 Haushalte versorgen.“

Gutachten abwarten

Die Planungen für den Solarpark laufen bereits seit einiger Zeit. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Xanten die rechtlichen Voraussetzungen für den Bau geschaffen: Der Rat änderte den Flächennutzungsplan und verabschiedete einen vorgezogenen Bebauungsplan. Nach dem Zuschlag der Bundesnetzagentur „sind wir jetzt in der Feinplanung, die noch zahlreiche Unwägbarkeiten beinhaltet“, erklärte der Sprecher. „So müssen wir noch zahlreiche Gutachten, etwa zu den Altlasten auf dem Gelände oder zu möglicherweise vorhandenen Kampfmitteln durchführen, die sich je nach Ergebnis auf die Zeitplanung somit die Höhe der Vergütung aus wirken könnten.“ Bei der Fläche handelt es sich um ein ehemaliges Militärgelände der Nato. Die Enni will die zwölf Hektar aber nicht komplett bebauen. „Für die Anlage werden wir nur etwa ein Drittel der Fläche nutzen“, erklärte der Firmensprecher. „Zwei Drittel bleiben ökologisch wertvoll für Flora und Fauna und die Artenvielfalt der Vogelwelt erhalten.“ Ornithologen hatten darauf hingewiesen, dass auf dem Areal seltene Vogelarten leben.

Strom produzieren

Der Solarpark in Xanten wäre eine der größten Anlagen des Energieversorgers aus Moers. Im vergangenen Oktober hatte das Unternehmen südlich der A 40 einen Solarpark in Betrieb genommen, der mit rund 10.000 Photovoltaik-Modulen jährlich etwa 3,7 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren kann. „Genug, um rund 1100 Einfamilienhäuser damit zu versorgen“, sagte Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer damals.

In Neukirchen-Vluyn betreibt das Unternehmen den Solarpark Mühlenfeld und kann dort mit rund 15.000 Solarmodulen pro Jahr ungefähr 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Damit lassen sich jährlich 1000 Einfamilienhäuser versorgen.