Rheinbergs Stadtentwicklung: Sanierungen und viel Kritik

Rheinberg. In Rheinbergt veränderte sich 2020 einiges: Mit der Umgestaltung der Gelderstraße wurde begonnen, der Lkw-Verkehr blieb ein Dauerthema.

Die Umgestaltung des vierten und letzten Bauabschnitts in der Innenstadt hat begonnen, Daimler möchte ein Logistikzentrum errichten und in die Diskussion um das Lkw-Fahrverbot auf der Alpener Straße kam Bewegung: Die Stadtentwicklung in Rheinberg beschäftigte die Bürger und insbesondere die Politik auch in diesem Jahr. Im vierten und damit letzten Teil unseres diesjährigen Jahresrückblickes schauen wir auf die größten Sanierungsarbeiten, Pläne und Kritikpunkte in Sachen Stadtentwicklung zurück.

Nachdem der Große Markt, der Kirchvorplatz sowie Holz- und Fischmarkt bereits ein neues Gesicht erhalten haben, wurde Ende März im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für den historischen Ortskern mit der Sanierung von Gelderstraße, Kamper Straße, Alte Poststege und Beguinenstraße begonnen. In Teilabschnitten verlegte die Enni neue Gasleitungen vom Holzmarkt bis zum Innenwall. Das KWW sanierte in diesem Zusammenhang die Trinkwasserleitungen. Zum Ende des Jahres war es dann ziemlich ruhig auf der Großbaustelle: Die Arbeiten lagen bei dem schlechten Wetter still. Baumaschinen waren verwaist und abgestellt, Sperrbaken verhinderten das Durchkommen oder lotsten die Besucher durch ein Labyrinth von Zugängen. Die Arbeiten an der Alten Poststege und in der Kamper Straße zwischen Underbergstraße und Gelderstraße waren hingegen weitestgehend abgeschlossen.

Wohnmobilstellplatz nördlich des Bahnhofs

Etwas tun soll sich auch auf dem Grünstreifen nördlich des Bahnhofes. Die Stadt möchte dort einen Wohnmobilstellplatz für bis zu 24 Reisemobile errichten sowie die bestehende Park-and-Ride-Anlage (P+R) erweitern, eine Kleingartenanlage und eine eingezäunte Hundeauslauffläche errichten. Dieses Vorhaben sorgte besonders bei den Anliegern für Unmut. Sie haben knapp 300 Unterschriften gegen die Pläne gesammelt. Sie befürchten beim Bau eines Wohnmobilstellplatzes eine zunehmende Lärmbelästigung und eine finanzielle Fehlinvestition. „Unsere größte Sorge ist aber die Kleingartenanlage“, erklärte Anwohnerin Stephanie Schicht. Die Befürchtung: Auf dem neu geplanten Kleingartengelände könnte eine „Freiluftpartymeile“ entstehen und eben nicht eine Fläche zur gärtnerischen Nutzung, Entspannung und Ruhe. Die Anwohner würden sich einen öffentlich zugänglichen Grünstreifen wünschen. Im Januar steht das Thema wieder auf der Tagesordnung des Rates.

Ebenfalls weiterhin ein Thema im neuen Jahr wird die Erschließung eines weiteren Logistikzentrums sein. Der Hamburger Immobilien-Projektentwickler Garbe hat sein knapp 40.000 Quadratmeter großes Grundstück an der Alten Landstraße, das zwischen dem Parkplatz 2 von Amazon und der Hubert-Underberg-Allee gelegen ist, an die Daimler AG vermietet. Sie will dort Ladungsträger mit Teilen für die Produktion und Ersatzteile für Nutzfahrzeuge lagern und umschlagen. Der Stadt liegt ein Bauantrag für eine 21.000 Quadratmeter große Halle vor. Diese Pläne stießen in der Politik auf Widerstand. Die Mehrheit des Rates wollte den Bau verhindern, um besonders zunehmenden Lkw-Verkehr zu vermeiden und die Gewerbefläche für Kleinunternehmer freizuhalten. Der Bebauungsplan wird nun geändert, der Bauantrag zurückgestellt und eine Veränderungssperre für das Grundstück verhängt. Gegen das Vorgehen der Stadt könnte geklagt werden.

Noch ein Parkplatz für Amazon?

Apropos Lkw-Verkehr: Dieses Thema scheint in Rheinberg einem Fass ohne Boden zu gleichen. Die Einbahnstraßensituation in der Straße Minkeldonk wurde Mitte August wieder aufgehoben. Der zunehmende Lkw-Verkehr auf der Bahnhofstraße, über den sich die Anwohner aufgeregt haben, sollte so wieder gemindert werden. Amazon hatte außerdem angekündigt, am alten Coca-Cola-Standort am Nordring einen Parkplatz für 40 Lkw samt Aufenthaltsmöglichkeiten herzurichten. Bis dahin können die Lkw auf dem maroden Amazon-Parkplatz P2 (hinter der Underberg Verwaltung) parken. Viel genutzt wurde dieser bisher aber nicht. Die meisten Lkw parkten weiterhin entlang der Straße Minkeldonk. Kurz vor Weihnachten wurde dort ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Die Diskussion um ein Lkw-Fahrverbot auf der Alpener Straße auf dem Teilstück zwischen den Kreisverkehren An der Rheinberger Heide und Saalhoffer Straße, flammte in diesem Jahr ebenfalls wieder auf. Die Grünen forderten vehement ein Fahrverbot, um die Anwohner vor Lärm zu schützen. Die zuständigen Behörden sahen keinen Grund für eine Sperrung. In der letzten Ratssitzung im Dezember konnten die Grünen dann aber doch einen kleinen Erfolg für sich verbuchen: Die rechtliche Zulässigkeit für ein Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge ab mindestens 7,5 Tonnen für die südliche Alpener Straße für eine Testphase von sechs Monaten wird geprüft. Gibt’s dafür grünes Licht, könnte die Straße bald schon für Lkw für eine vorerst begrenzte Zeit gesperrt werden.