Rheinberg. Flyer wurden erstellt, eine Homepage eingerichtet, Seniorentreffs in Rheinberg besucht: Im vergangenen Jahr kam viel Bewegung in die Arbeit des Seniorenbeirats – und die macht sich so langsam bezahlt. So liest sich zumindest der Jahresbericht für 2019, den Bärbel Reining-Bender, die gemeinsam mit Margit van Wesel die Leitung des Rheinberger Seniorenbeirates übernommen hatte, im Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren vorstellte. Das erkannte auch Heinz-Jürgen Scherhaag (SPD) an.

„Der Seniorenbeirat hat sich gut strukturiert. Ihren Enthusiasmus spürt man in jeder geschriebenen Zeile.“ Vor allem Vorstellungstermine, unter anderem bei der Frauenhilfe und dem Seniorenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg, im Haus der Generationen, bei der Rheinberger Tafel oder in der Volkshochschule haben im vergangenen Jahr stattgefunden, um den Seniorenarbeit mit seinen Aufgaben und Zielen bekannter zu machen.

Notfallkarten angeboten

Auf dem Frühlingsfest der Werbegemeinschaft hatten die Mitglieder Infoflyer verteilt und die „Notfalldosen“ verkauft. Hinzu kommen die regelmäßigen Sprechstunden im Alten Rathaus. Seit April 2019 bietet der Seniorenbeirat jeden ersten Freitag im Monat im Seniorenbüro im Alten Rathaus von 10 bis 12 Uhr seine Sprechstunden an. Ältere Menschen können sich dort mit ihren Anliegen an die ehrenamtlichen Berater wenden.

„Da muss man einen langen Atem haben“, sagte Bärbel Reining-Bender. „Die Leute rennen einem nicht sofort die Bude ein. Unsere Sprechstunden werden leider nicht so gut angenommen, aber es wird schon besser.“ Seitdem auch dort Notfalldosen und Notfallkarten angeboten werden, würden mehr Leute den Weg ins Seniorenbüro, so Reining-Bender. SPD-Mann Heinz-Jürgen Scherhaag sieht den geringen Zulauf im Zusammenhang mit dem Beratungsort stehen. Das Alte Rathaus sei für diesen Zweck keine gute Adresse meinte er.

Ruhebänke im Stadtgebiet

Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbachs Idee, den Seniorenbeirat zumindest vorübergehend im Erdgeschoss der Alten Kellnerei am Innenwall unterzubringen, fand große Zustimmung – vor allem, weil dieses Gebäude über den Hintereingang auch barrierefrei zu erreichen sei.

Die Gespräche über einen Umzug seien mit dem entsprechenden Fachbereich in vollem Gange, berichtete Kaltenbach. Auch politisch mischt der Seniorenbeirat mit. Er setzt sich aktiv für den Erhalt des nächtlichen Notarztstandortes in Rheinberg ein, stellte Anträge auf Einrichtung einer Ehrenamtsbörse oder auf die Nummerierung der Ruhebänke im Stadtgebiet. Im Ausschuss wurde die Arbeit viel gelobt.

Ehrenamtlich engagiert

Aus der CDU-Fraktion kam von Katharina Hötte aber auch Kritik. Sie erkannte das Engagement des Seniorenbeirats ebenfalls gerne an, bat aber darum, nicht nur auf die SPD-Organisationen wie die Arbeitsgemeinschaft 60 Plus zuzugehen, sondern auch mal die Senioren-Union der CDU einzubeziehen. Bärbel Reining-Bender hat den Wink verstanden, denn sie selbst, als auch ihre Stellvertreterin Margit van Wesel, sind SPD-Mitglieder. Reining-Bender versicherte, „keine Berührungsängste zu haben.“

Mit Jutta Simon wurde in der Sozialausschusssitzung einstimmig noch ein neues Mitglied in den Seniorenbeirat gewählt. Simon lebt seit 45 Jahren in Rheinberg und hat sich bereits in Sportvereinen und bei „Frauen helfen Frauen“ ehrenamtlich engagiert.