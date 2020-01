Rheinberg. Die Helferstellen für behinderte Kinder an Rheinberger Schulen werden nicht gekappt. Das beschloss der Rat nach langer Diskussion.

Rheinberg will Stellen für Inklusionshelfer erhalten

Eine gute Nachricht für Eltern von Kindern, die dank der Unterstützung durch Inklusionshelfer am Schulalltag teilnehmen können: Trotz aller Sparzwänge hat sich der Rat dazu entschlossen, diese Stellen für ein weiteres Schuljahr zu erhalten.

„Ich bitte Sie daran zu denken, dass Kürzungen von freiwilligen Leistungen ein Haushaltssicherungskonzept verhindern könnten“, betonte Kämmerin Iris Itgenshorst, in ihrer Vorrede. Vermutlich ahnte sie schon, dass die anstehende Entscheidung keine einfache werde: Die Bereitstellung von Geldern für Inklusionshelfer an Rheinberger Schulen – eine freiwillige Leistung von Kommunen.

Inklusionshelfer betreuen die Schüler und wirken sowohl präventiv als auch deeskalierend im gesamten Schulalltag mit und ergänzen so die Arbeit der Pädagogen. Insgesamt 13,25 Stellen mit je 19,5 Arbeitsstunden gibt es derzeit an den fünf Grundschulen sowie der Europaschule und dem Amplonius-Gymnasium. Gesamtkosten: Rund 276.150 Euro. Die Verwaltung schlug vor, für das Schuljahr 2020/21 einen Etat für Inklusionshelfer in Höhe von 187.550 Euro bereitzustellen. Nach diesem Beschluss würden Kosten von 88.600 Euro eingespart werden. Vier Inklusionshelferstellen mit je 19,5 Stunden würden damit wegfallen. Im Schulausschuss konnte kein Konsens gefunden werden.

In der jüngsten Ratssitzung sorgte das Thema dann erneut für Diskussionsbedarf. „Um auf diesem hohen Niveau weiterarbeiten zu können, müssen diese Stellen bleiben“, betonte Jürgen Madry (SPD). Seine Fraktion sprach sich gegen die Kürzung des Etats aus. „Das können wir uns nicht erlauben. Wir sind nicht in der Lage, solche Summen zu stemmen“, sagte CDU-Fraktionschef Erich Weisser. Er ist besorgt, dass die Finanzen nicht im Blick behalten werden können. „Dann werden die Schulen irgendwann Gelder von 600.000 Euro von uns abfordern. Ich bin gespannt, wie wir das dann ablehnen können.“

Wachsender Bedarf

Es war ein Antrag der Grünen, die Inklusionshelferstellen nicht zu kürzen. „Ja, es ist eine freiwillige Ausgabe, aber Inklusion ist ein Menschenrecht“, betonte Dietmar Heyde (Grüne). Der Inklusionsbedarf würde rasant wachsen, man müsse in die Zukunft des Landes investieren, sagte er. „Neben Voerde gibt es außer uns keine Kommune im Kreis, die dieses Grundrecht gewährt“, konterte Weisser. Klaus Overmeyer (Linke) schloss sich den Positionen von SPD und Grünen an. „Die Lehrkräfte sind jetzt schon überfordert“, argumentierte er für den Einsatz von Inklusionshelfern.

CDU, FDP und der fraktionslose Ulrich Hecker waren gegen die höhere Summe. SPD, Grüne und Linke überstimmten sie aber.

Der Etat mit rund 276.000 Euro und die vier zusätzlichen Stellen bleiben somit für ein weiteres Schuljahr erhalten.