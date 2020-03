Eigentlich sollte es ein Abend zu Ehren aller Schlagzeuger werden: Christian Schages, Inhaber der Schlagzeugschulen in Rheinberg und Krefeld, wollte am 4. April den von ihm ins Leben gerufenen siebten Weltschlagzeugertag mit einem Karaoke-Abend mit und ohne Schlagzeug feiern. Musiker und Sänger waren eingeladen,gemeinsam zu musizieren. Mehr als 35.000 Karaoke-Titel zum Mitsingen und Mittrommeln standen zur Auswahl. Doch die Corona-Pandemie machte dem Initiator einen Strich durch die Rechnung. Das Event fällt aus.

Eine Absage kam nicht in Frage

Den Weltschlagzeugertag allerdings nicht zu zelebrieren, kam für den Musiker aber nicht infrage. „In diesen Zeiten ist es trotzdem wichtig, ein bisschen positive Stimmung in die Welt zu verschicken“, sagte er. „Musik verbindet die Menschen. Sie ist die vielleicht internationalste Sprache, die es gibt und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit.“ Der Weltschlagzeugertag findet in diesem Jahr daher online statt.

Schages ruft Schlagzeuger, Trommler und Percussionisten dazu auf, ein Video von sich beim Spielen zu machen und diese unter den Hashtags #weltschlagzeugertag, #WorldDrummersDay und #DrummingCoronaToltsKnees auf Facebook oder Instagram zu posten. Es gehe nicht darum, ein perfektes Stück zu spielen, so Schages. Jeder kann den Rhythmus trommeln, den er möchte. Wer kein Schlagzeug besitzt, trommelt zum Beispiel einfach auf dem Tisch“, erklärte er. Auch Bilder oder normale Posts können unter den Hashtags veröffentlicht werden.

Schlagzeugschulen in zwei Städten

2012 eröffnete Christian Schages seine Schlagzeugschule in Krefeld. Vor fünf Jahren kam die Schule in Rheinberg hinzu. „Wenn man als erfahrener Schlagzeuger schon lange spielt und dann jungen Nachwuchsmusikern das Instrument von Beginn an beibringt, merkt man erst nochmal, wie viel man dabei beachten muss, um das Schlagzeug richtig zu beherrschen“, so der Musikschullehrer. Also wollte er die Schlagzeuger mit einem eigenen Tag mehr würdigen. „Sie machen nämlich mehr als nur hinten auf der Bühne zu sitzen und den Rhythmus zu trommeln“, betonte der 38-Jährige.

Dass dieser Ehrentag der 4. April sein sollte, stand für ihn schnell fest. „Der 4/4-Takt ist der meistgespielte Rhythmus von Schlagzeugern. Fast alle Pop- und Rocksongs basieren auf diesem Takt. Dieses Datum kann sich sogar ein Schlagzeuger merken“, sagte Schages mit einem Augenzwinkern. Zum siebten Mal wird der Tag, der mittlerweile sogar überregional und in Teilen des Auslandes bekannt ist, gefeiert.

Er unterrichtet inzwischen per Videochat

Schages organisiert jährlich eine Veranstaltung – oder wie jetzt eine Online-Aktion. Er ist zuversichtlich, dass viele Musiker auch in Zeiten von Corona mitmachen. Bereits in den vergangenen Jahren posteten Menschen anlässlich des Welttages Trommel-Clips in den sozialen Medien. Sogar Videos aus Nigeria waren unter den Hashtags zu finden.

Fest steht: Online Schlagzeug zu spielen, funktioniert auf jeden Fall. Seine Schüler unterrichtet Schages seit einigen Wochen nämlich auch per Videochat...