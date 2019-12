Rheinberg. CDU und FDP tragen einen Antrag der Grünen mit. Nun soll nach dem Ende der Bauarbeiten in der City neu über einen Testlauf diskutiert werden.

Rheinberg: Sperrung Holz- und Fischmarkt erstmal vom Tisch

Im Streit um die geplante testweise Sperrung der Durchfahrt Holz- und Fischmarkt in der Rheinberger Innenstadt ist erst einmal alles auf Anfang gestellt. Der Rat ist mehrheitlich einem Antrag der Grünen gefolgt und hat den bisher gültigen Ratsbeschluss zurückgenommen. Über eine Sperrung soll erst entschieden werden, wenn die Sanierung von Gelderstraße (Fußgängerzone) und Kamper Straße abgeschlossen sei.

Parallel dazu ist die Verwaltung beauftragt, ein Verkehrskonzept zu erarbeiten. Zielrichtung: Wie lässt sich der motorisierte Individualverkehr reduzieren und wie kann man im Kern der Rheinberger Innenstadt Durchgangsverkehr vermeiden? Zudem soll es ein Konzept dazu geben, wie sich der weitgehend ungenutzte Parkplatz an der Kamper Straße neben dem Underbergturm attraktiver gestalten lässt.

Sperrung in Rheinberg: Anwohner und Einzelhändler beteiligen

Und: Bevor der Rat neu entscheidet, soll die Öffentlichkeit (so etwa die Anwohner und der Einzelhandel beziehungsweise die Gastronomie) beteiligt werden, um auf Kritik und Anregungen rechtzeitig reagieren zu können. „Wir wollen noch einmal zurückspringen und von vorn beginnen“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzender Jürgen Bartsch zur Begründung des Antrags.

Mitte September hatte die Empfehlung des Bau- und Planungsausschusses, Holz- und Fischmarkt testweise zu sperren, für Protest in erster Linie aus der Rheinberger Werbegemeinschaft gesorgt. Aber auch Anwohner der Goldstraße als eine Ausweichstrecke beklagten sich. Die Polizei riet in ihrer Stellungnahme von der Sperrung ab. Am 8. Oktober beschloss der Rat, die Durchfahrt erst dann zu sperren, wenn der Umbau der Innenstadt abgeschlossen ist.

Im Zuge des neuen Ratsbeschlusses sagen die Grünen deutlich, dass sie ergebnisoffen über eine Sperrung diskutieren wollen. Der Antrag wurde angenommen, weil neben den Grünen auch die CDU und die FDP dafür stimmten. Die Christdemokraten und die Liberalen hatten eine Sperrung von Beginn an energisch abgelehnt. Er freue sich, dass die Grünen sich „vom Saulus zum Paulus“ gewandelt hätten, sagte CDU-Chef Erich Weisser. Irgendwann kommt das Thema Sperrung also wieder neu auf den Tisch.