Rheinberg: Reifen zerstochen? Polizei sucht Zeugen

Rheinberg In Rheinberg mehren sich offenbar gefährliche Attacken auf Autos. Die Polizei warnt vor womöglich scharfkantigen Metallteilen auf Straßen.

In Rheinberg verteilt einer oder mehrere Unbekannt offenbar scharfkantige Metallteile auf Straßen. Wie die Kreispolizei Wesel am Samstag mitteilt, soll es bereits zu mehreren Reifenschäden deshalb gekommen sein.

So hatte eine Autofahrerin, die an der Straße Mühlenhof lebt, am Donnerstag einen beschädigten Reifen gemeldet. Die 75-Jährige war am Donnerstag auf der Straße in ihrem Auto unterwegs, als sie bemerkte, dass ein Reifen plötzlich an Luft verlor. In einer Reifenwerkstatt wurde daraufhin ein scharfkantiges Metallteil entdeckt, dass ähnlich einer Krampe in dem Reifen steckte.

Attacken auf Autoreifen in Rheinberg?

Laut Polizei hatte die Frau ihr Autoin einer Garage geparkt. Aus den Informationen der Polizei lässt sich daher schließen, dass das betreffende Metallteil offenbar auf der Straße gelegen haben muss. Details ließen sich am Samstag bei der Polizei nicht in Erfahrung bringen. Die Frau habe laut der Mitteilung der Polizei berichtet, dass es sich nicht um einen Einzelfall handle.

Wurde dieses Metallteil mutwillig auf einer Straße ausgelegt, um Reifen von Autos zu beschädigen? Die Polizei in Rheinberg bittet um sachdienliche Hinweise. Foto: Polizei

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt. Sie hat einen Zeugenaufruf gestartet. Wer etwas zur Herkunft des Metallteils sagen kann, das sichergestellt wurde, oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge die Polizeiwache Kamp-Lintfort benachrichtigen. Telefonnummer: 02842/934-0.

