Rheinberg. Der Holzkessel sei das Herzstück in der Modernisierung des Industriekraftwerkes in Rheinberg. 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Rheinberg: Grünes Licht für den Holzkessel beim Solvay-Werk

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat dem Solvay-Werk in Rheinberg nun auch den vorzeitigen Baubeginn zur Errichtung der eigentlichen Dampfkesselanlage – also zum Bau des Holzkessels – genehmigt. Wie das Chemieunternehmen am Dienstag mittelte, sei die Genehmigung auf der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erteilt worden.

Bereits im August hatte Solvay mit Erlaubnis der Bezirksregierung mit den vorbereitenden Bauarbeiten beginnen dürfen. „Der Holzkessel ist das Herzstück in der Modernisierung des Industriekraftwerkes – das entscheidende Element, das passgenau für den spezifizierten Holzmix in Rheinberg konzipiert ist“, erklärt das Unternehmen.

Holzkessel für das Solvay-Werk: Bauarbeiten gehen voran

Auf der Baustelle an der Xantener Straße geht es mittlerweile sichtbar voran: Nach den vorbereitenden Erdarbeiten und dem Setzen der Fundamente ist in den vergangenen Wochen der Treppenturm ganz ordentlich in die Höhe gewachsen – auf insgesamt 42 Meter. Auch das erste Silo nimmt bereits Formen an. Es hat einen Durchmesser von 18 Metern. In den Silos werden später die fertigen Holzhackschnitzel bevorratet. Auf der Baustelle sind derzeit rund 35 Mitarbeiter von Partnerfirmen aktiv. Mitte 2021 soll die Modernisierung des Industriekraftwerks abgeschlossen sein.

Das Projekt Woodpower ist das größte Klimaschutzprojekt in Rheinberg und spart künftig am Standort 25 Prozent CO 2 aus Kohle und Gas – rund 190.000 Tonnen pro Jahr. Es wird genehmigt nach den sehr strengen Vorschriften der 17. Bundesimmissionsschutzverordnung. Die Grenzwerte sind deutlich schärfer als die derzeit geltenden.

NRW-Wirtschaftsminister besuchte Rheinberg

Zur Grundsteinlegung Anfang Oktober war auch NRW- Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart nach Rheinberg gekommen. Er unterstrich damals die Notwendigkeit, „unsere Industrie auf dem Weg zu Klimaneutralität mitzunehmen“. Im Industrieland NRW, wo vieles auf Verbrennung von Stein- und Braunkohle basiere, könne man nur hoffen, dass die vielen energieintensiven Industrien sich innovativen Technologien öffneten.

Es gab im Vorfeld aber auch kritische Stimmen. Die Grünen hatten deutlich höhere Standards gefordert und befürchteten Belastungen für die Natur und die im Umfeld der Anlage lebenden Menschen.