Rheinberg: Eine turbulente Zeit mit den Alltagsmenschen

Rheinberg. Vier Monate war die Alltagsmenschen-Ausstellung in Rheinberg zu sehen. Es gab begehrte Führungen aber auch jede Menge Vandalismus.

Veranstaltungen sind in diesem Jahr größtenteils der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Nicht so die Alltagsmenschen. Das Rheinberger Stadtmarketing hat die Kunstausstellung mit den lebensgroßen Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner trotzdem realisiert. „Unsere Intention war es immer, an der Ausstellung festzuhalten“, betonte Norbert Nienhaus, Vorsitzender vom Förderverein des Stadtmarketing Rheinbergs, vier Wochen vor der Ausstellung. Vom 9. Juli bis zum 8. November waren 32 Figuren in Rheinberg und 20 weitere Skulpturen in Moers zu sehen – eigentlich. Die Ausstellung war mit Höhen und Tiefen verbunden. Im zweiten Teil unseres Jahresrückblickes wollen wir die Zeit der Alltagsmenschen in Rheinberg noch einmal Revue passieren lassen, denn auch sie gehörten zu den „Themen des Jahres“.

Noch bevor die Ausstellung in Rheinberg am 10. Juli offiziell eröffnet wurde, haben Unbekannte in der Nacht zuvor alle fünf Betonfiguren und Gruppeninstallationen im Stadtpark demoliert. Die Skulpturen wurden aus der Verankerung gerissen und zum Teil ins Wasser des Hegerbeckens geworfen. Die Figuren wurden so stark beschädigt, dass sie auch nicht wieder repariert und aufgebaut werden konnten. „Wir sind nicht mehr 32 Alltagsmenschen. Fünf wurden von irgendwelchen Idioten mutwillig zerstört“, sagte Nienhaus in seiner damaligen Begrüßungsrede. Ersatz gab es nicht.

Zwar waren die zerstörten Figuren versichert, für einen Teil des hohen Sachschadens musste das Stadtmarketing aber selbst aufkommen. Weil auch in Moers Alltagsmenschen beschmiert und demoliert wurden, richtete die Kreispolizei eine Ermittlungsgruppe „Alltagsmenschen“ ein.

Vom Vandalismus hat sich das Stadtmarketing zunächst nicht unterkriegen lassen. Im Stadtpark wurden an den Standorten, wo die Figuren waren, Bauzäune mit Bannern und dem entsprechenden Konterfei der zerstörten Figur aufgestellt.

Die Führungen, die das Stadtmarketing zu den Alltagsmenschen angeboten hatte, waren beliebt. Statt zunächst sechs Führungen, wurden insgesamt sechs- oder siebenmal so viele durchgeführt.

„Alletagewiderstand“ bekannte sich zu den Zerstörungen

Im August haben Unbekannte die Figuren genutzt, um auf Diskriminierung aufmerksam zu machen. Eine Gruppe unter dem Namen „Alletagewiderstand“ bekannte sich zu der Aktion. Sie hingen den Alltagsmenschen Zettel mit Botschaften um. „Black Alltagmenschen Matter“, zu Deutsch „Schwarze Alltagsmenschen zählen“ oder „Kein Platz für Rassismus“, stand in schwarzen Lettern auf den DIN-A4-großen Zetteln. Die Aktion war an die afroamerikanische Protestbewegung „Black Lives Matter“ („Schwarze Leben zählen“) angelehnt. Die Betonfiguren wurden dabei nicht beschädigt. Wer sich hinter der Aktion verbarg, ist bis heute nicht bekannt. „Unsere Aktion richtet sich ausdrücklich nicht gegen die Alltagsmenschen. Wir respektieren die Arbeit von Frau Lechner und möchten sie nicht abwerten, dennoch spiegeln die Alltagsmenschen nicht unseren Alltag wider“, hieß es in einem Schreiben an die Redaktion im August. Das Stadtmarketing distanzierte sich von der Aktion.

Ende Oktober gab es wieder einen Fall von Vandalismus. Da traf es den „Alltagsmenschen“ an der Orsoyer Straße/ Ecke Innenwall. Unbekannte haben die Betonfigur umgeworfen und dadurch beschädigt. Die Skulptur zerbrach im Bereich des Oberkörpers. Es war die siebte Figur, die sinnlosem Vandalismus zum Opfer fiel. Das Rheinberger Stadtmarketing wollte aus diesem Vorfall kurzfristig die Konsequenzen ziehen und die temporäre Ausstellung eine Woche früher als geplant beenden. „Es soll kein schlechtes Licht auf die Stadt fallen, obwohl es nur wenige Chaoten sind, die dafür schuldig sind“, erklärte Norbert Nienhaus. Weil die Mitarbeiter des Ateliers nicht früher konnten, wurde der ursprüngliche Abbautermin beibehalten. Die Künstlerin Christel Lechner nannte Rheinberg einen „Ausnahmefall“. In keiner anderen Kommune deutschlandweit hätte sie jemals so einen großen Schaden gehabt. Das Stadtmarketing musste wieder für den Schaden aufkommen. Eine mögliche Insolvenz des Vereins stand im Raum. Diese konnte aber schließlich verhindert werden: Das Stadtmarketing erhielt nach seinem Aufruf so viele Spenden, dass die geforderte Schadenssumme von 56.000 Euro komplett beglichen werden konnte. Am 10. November wurden die Alltagsmenschen abgebaut. Damit endete die turbulente Zeit für das Rheinberger Stadtmarketing. „Mit einer abgeschlagenen Hand oder einer zerstörten Kaffeetasse bei dem Ensemble auf dem Lindenplatz, damit haben wir gerechnet. So ein Ausmaß an Vandalismus ist aber erschreckend“, resümierte Norbert Nienhaus.