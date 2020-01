Rheinberg: Die Rabenmütter kommen zurück

Es war ein bisschen so, als seien sie vom Erdboden verschwunden. Jahrelang gehörten die Rheinberger „Rabenmütter“ zum kulturellen Leben dazu, spielten regelmäßig Theater. Und dann war plötzlich Schluss.

„Ja, das stimmt“, sagt Angelika Kohl, seit 2017 Vorsitzende des gemeinnützigen Rabenmütter-Vereins. Rund 15 Jahre lang führte die Gruppe erfolgreich Theaterstücke auf. Insbesondere für Kinder. „Ritter Rost“ war dabei, auch der „Sängerstreit der Heidehasen“, und mit „Alarm auf der Sonneninsel“ schaffte es sogar ein selbst geschriebenes Stück auf die Bühne der katholischen Pfarrheims St. Anna am Annaberg.

Mit dem ebenfalls eigenen Werk „Elternsprechtag“ kam dann der Wandel. Kohl: „Das war erstmals ein Stück der Rabenmütter für Erwachsene.“ Doch das war nicht das, was alle in der Theatergruppe wollten. So legten die Rabenmütter ihre Aktivitäten erst einmal auf Eis.

Auflösen oder weitermachen?

2017 musste dann eine Entscheidung fallen: den Verein auflösen oder weitermachen? Die Zeichen standen ganz klar auf „weitermachen“. Ein neuer Vorstand mit Angelika Kohl (1. Vorsitzende), Regina Möllengraf (Kassiererin) und Wolfgang Närdemann (2. Vorsitzender) wurde gewählt. Und man entschied sich, ein neues Stück in Angriff zu nehmen. Wieder ein Kinderstück.

Zwölf Lieder

Es heißt „Antonia und der Reißteufel“, stammt von Christian Kolonovits (Musik) und Angelika Messner (Text). Die zwölf Lieder sind irgendwo zwischen Theater mit Musik, Musical und Pop-Oper anzusiedeln. Zum Inhalt: Auf einem alten Schloss lebt ein Teufel. Seine Lebenskraft hat er verloren. Neue Energie bekommt er nur durch den Gesang eines fröhlichen Kindes. Also entführt er Jungen und Mädchen, entreißt ihnen ihre Stimme und sperrt sie dann in Käfige. Eines Tages entführt er ein Mädchen, Antonia, das sich weigert, für ihn zu singen. Eingesperrt im Steinsaal bekommt das Kind unerwartet Hilfe vom stummen Diener Jonathan sowie von zwei gewitzten Fledermäusen. Auch die zu Besuch gekommene schräge Urstrumpftante trägt mit ihrem Wissen entscheidend zur Aufklärung und Lösung des Geheimnisses des Teufels und zur Rettung aller Kinder bei.

Erstmaliger Auftritt von Cengiz

„Ich habe mir dieses Buch vor einiger Zeit gekauft und fand, dass der Stoff gut zu uns passen würde“, sagt Angelika Kohl. Gisela Cengiz, die erstmals in einem Stück der Rabenmütter mitmischt, ergänzt: „Es passte auch wunderbar von der Aufteilung der Rollen.“

16 Mitglieder zählt das Rabenmütter-Ensemble. Bis auf zwei spielen alle im Stück mit oder kümmern sich um die Technik.

Proben im Haus der Generationen

Geprobt wird nun schon seit einem Jahr, immer dienstags abends im Haus der Generationen an der Grote Gert. „Wir haben sehr schnell gemerkt, dass unsere Herzen für Kindertheater schlagen“, sagt Gisela Cengiz.

Regie führt Wolfgang Närdemann, auch vier Kinder spielen in „Antonia und der Reißteufel“ mit. Die Kulissen und die Kostüme werden mit einigem Aufwand selbst hergestellt. „Das macht alles sehr viel Spaß“, hebt Gisela Cengiz hervor. Auch, weil der Theater-Stoff wirklich spannend sei. „Es gibt auch was zu lachen, aber eine Komödie ist das nicht“, so Angelika Kohl. „Entführungen, Käfige – da geht es schon ganz schön zur Sache.“

Die Musik hat es ebenfalls in sich. Die wird nicht live gespielt, sondern kommt vom Band. Mit Orchester und allem, was dazu gehört. So freuen sich die Rabenmütter nun auf die Premiere am 25. April. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. „Das schaffen wir“. sagt Angelika Kohl zuversichtlich.