Regionale Anbieter leichter finden mit der RegioApp

Auch Reinhard Schenkendorf, der mit Ute Schenkendorf die Kräuter- und Raritäten-Gärtnerei Schenkendorf in Alpen betreibt, ist in der RegioApp vertreten.

Alpen. Die Alpener CDU möchte mehr Direkterzeuger für die App begeistern. Bürgermeister Ahls unterstützt die Idee

Die Kräuter und Raritäten-Gärtnerei Schenkendorf aus Alpen ist gelistet, der Schanzenhof mit seinen Bio-Waren oder die Grenzdycker Milchtankstelle in Xanten: Sie alle informieren in der RegioApp über sich und ihre Produkte. Das möchte die Alpener CDU ausbauen, denn bisher nutzen nur wenige regionale Händler in Alpen und Umgebung diese Plattform. In ihrem Programm zur Kommunalwahl im vergangenen Jahr, hatte die CDU unter anderem auch aufgeführt, dass sie sich für die Einführung einer „Direktvermarktungslandkarte“ für das Gemeindegebiet einsetzen will. „Ob Milchtankstelle, Biohofladen oder Metzgerei: Fährt man durch unsere Gemeinde fällt auf, dass wir eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, direkt beim Erzeuger einzukaufen“, erklärt CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Sascha van Beek. Dieses regionale Einkaufspotenzial will die CDU Alpen übersichtlich darstellen. „Bei meiner Recherche bin ich auf die RegioApp vom Bundesverband der Regionalverbände gestoßen“, so van Beek. „Warum etwas Neues erfinden, wenn es schon eine moderne, einfach zu nutzende und schnelle einführbare Variante einer Direktvermarktungslandkarte gibt.“

Einfach die Postleitzahl eingeben

Die RegioApp richtet sich an Erzeuger, Verkaufsstellen und Gastronomen. Die Genussregion Niederrhein ist bereits Mitglied. „Daher macht es Sinn, dass wir hier mit dem Kreis Wesel und deren Wirtschaftsförderung (EAW), die unter anderem den Verein begleitet, enger zusammenarbeiten. Die Alpener Wirtschaftsförderung sollte unsere Erzeuger und Gastronomen darauf hinweisen sowie dabei unterstützen in die RegioApp zu kommen“, betont CDU-Fraktionsvorsitzender Sascha Buchholz. Die App selbst ist eigentlich ganz einfach zu nutzen: Nachdem man seine Postleitzahl eingegeben hat, zeigt die App zum einen alle gelisteten regionalen Restaurants und eben alle regionalen Verkaufsstellen – nach Kategorien wie beispielsweise Obst und Gemüse, Backwaren oder Eingemachtes sortiert – an. Klickt man auf einen Treffer, erfährt man etwas über den Betrieb. Kontaktdaten und Öffnungszeiten sind ebenfalls zu finden.

Alpener Unternehmen unterstützen

Alpens Bürgermeister Thomas Ahls signalisierte bereits grünes Licht für die Einführung der App. „Die RegioApp ist eine gute Sache für Regionalvermarktung und Tourismus. Gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten, wo unsere Alpener Unternehmen jede Unterstützung gebrauchen können. Wir werden bei den noch nicht registrierten Betrieben für die RegioApp und den Verein Genussregion Niederrhein Werbung machen“, sagt Ahls. „Wir hoffen bald eine flächendeckende Abbildung des Angebotes in Alpen in der RegioApp zu haben. Weitere Infos werden dann auf der Homepage der Gemeinde Alpen zu finden sein.“

Wer die RegioApp schon jetzt runterladen möchte kann dies für Smartphones und Tablets tun. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Interessierte für einen Eintrag können sich ebenfalls schon jetzt bei Wirtschaftsförderin Petra Romba unter 02802/912-250 oder per Mail an Petra.Romba@alpen.de im Rathaus melden. Aktuell sind bundesweit schon mehr als 3.500 Einträge – davon 30 am Niederrhein – in der RegioApp vermerkt.