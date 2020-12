Petra Hoster ist Ortsvorsteherin für Ossenberg/Borth/Wallach

Rheinberg. Ehemann Frank und die Kinder gaben sofort Rückendeckung. Auch aus dem restlichen Familienkreis, von Freunden und Bekannten gab es nur positive Rückmeldungen.

Corona lässt aktuell nur wenig Gestaltungsspielraum. Weder für die zahlreichen Aktivitäten, die unseren Alltag bislang bereichert haben, noch dafür, neue Ideen und Projekte umzusetzen. Das gesellschaftliche Leben ist nahezu komplett runtergefahren. „Es ist einfach eine Ausnahmesituation, in der nichts so läuft, wie es zuvor üblich war“, sagt Petra Hoster. Das gelte auch für sie. Seit Anfang November ist die 57-Jährige neue Ortsvorsteherin für die Stadtteile Ossenberg, Borth und Wallach.

Die gelernte Bankkauffrau hat damit im Rheinberger Norden die Nachfolge von Klaus Helmes angetreten, der aus Altersgründen nicht länger zur Verfügung stand. Er war es auch, der Hoster in letzter Konsequenz darin bestärkt hat, sich als Ortsvorsteherin zu engagieren. „Ich habe im Vorfeld das Gespräch mit Herrn Helmes gesucht und mit ihm darüber gesprochen, was meine Kernaufgaben sind“, berichtet Hoster. Als Ortsvorsteherin ist sie nicht nur das Gesicht der Stadt bei (Alters-)Jubilaren, sondern auch die Gelenkstelle zwischen den Bürgern im Ortsteil und dem Stadthaus.

"Das traue ich mir zu"

Schnell sei ihr klar geworden: Das traue ich mir zu. Sie möchte als parteilose Ortsvorsteherin im Zusammenspiel mit ihren Kolleginnen in den anderen Ortsteilen das Leben in Rheinberg mitgestalten, ohne dabei die spezifischen Interessen aus dem Rheinberger Norden aus den Augen zu verlieren. Wie genau das aussehen kann? „Ich habe mir schon Gedanken dazu gemacht, aber konkret kann ich noch nichts dazu sagen. Ich warte mal das erste Treffen ab“, sagt Petra Hoster. Nach dem ersten Treffen der Ortsvorsteherinnen mit dem Bürgermeister wisse sie vermutlich mehr.

Seit fast 30 Jahren ist Petra Hoster mit Ehemann Frank und den Kindern in Borth verwurzelt, hier mischt das Ehepaar mit: Karneval, Schützenbruderschaft St. Evermarus, Evangelische Kirchengemeinde und zwei Kegelclubs. „Nicht überall bekleiden wir ein Amt, aber wenn es Not tut, helfen wir eben überall mit“, bringt es die Vierfachmutter augenzwinkernd auf den Punkt.

Sie weiß aus vielen Gesprächen, wie die Borther und Wallacher ticken. Sie freut sich auch darauf, die Ossenberger noch besser kennenzulernen. Viele Ur-Borther beäugten kritisch, was in Rheinberg entschieden wird. Oft bleibe der Eindruck, „OBW“ sei der „hintere Zipfel“. „Ich möchte die berechtigten Interessen der Ossenberger, Borther und Wallacher vertreten“, betont Petra Hoster heute. Dabei hat die engagierte Bortherin bis vor geraumer Zeit noch nicht mal einen Gedanken daran verschwendet, sich in irgendeiner Form kommunalpolitisch zu engagieren.

Viele Gepräche mit Erich Weisser

Dabei hätte sie schon Anfang des Jahres auf die leise Idee kommen können, wäre sie nicht auf diesem Ohr taub gewesen: „Bei vielen Gesprächen mit Erich Weisser kam das Thema immer mal auf den Tisch“, erinnert sich die neu gewählte Ortsvorsteherin. Dabei habe der CDU-Fraktionsvorsitzende davon berichtet, wie schwer es sei, eine geeignete Nachfolge für Klaus Helmes zu finden. Aber erst ihre Schwägerin stellte schließlich die entscheidende Frage: „Petra, wäre das nichts für dich?“

Ehemann Frank und die Kinder gaben Petra Hoster sofort Rückendeckung. Und auch aus dem restlichen Familienkreis, von Freunden und Bekannten habe sie nur positive Rückmeldungen erhalten. „Und bei anderen hat es sich noch gar nicht herumgesprochen, dass ich Ortsvorsteherin bin“, sagte Petra Hoster schmunzelnd.

Aber dafür bleibt ja noch Zeit. Auf fünf Jahre ist sie gewählt. Hätte sie sich diese ehrenamtliche Aufgabe auch vor fünf Jahren vorstellen können? „Sicher nicht“, antwortet die Bortherin spontan. Anders als heute, da alle vier Kinder in Studium oder Ausbildung sind, hätte sie sich damals stärker auf die Familie konzentriert. „Heute bleibt Zeit für dieses Ehrenamt“, so Petra Hoster.