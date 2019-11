Symbolfoto: Auf der B 57 in Alpen kam es am Donnerstag zu einem Unfall.

Sperrung Nach Unfall mit Traktor: B57 in Alpen aktuell voll gesperrt

Alpen. Bei einem Unfall auf der B57 in Alpen ist eine Person leicht verletzt worden. Die Xantener Straße ist auf Höhe Birtener Straße voll gesperrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Unfall mit Traktor: B57 in Alpen aktuell voll gesperrt

Bei einer Kollision mit einem Traktor auf der Xantener Straße/ Ecke Birtener Straße ist am Donnerstagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Das teilte die Kreispolizei in Wesel mit. In der Folge des Unfalls ist die B57 im Bereich der Unfallstelle aktuell voll gesperrt. Der Verkehr werde ab B 57/ Neue Straße und B 57/ Weseler Straße derzeit abgeleitet.

Zum genaueren Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar. Der Unfall hat sich laut Polizei gegen 15.15 ereignet. (red)