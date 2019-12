Rheinberg. Das Pflegezentrum am Wiesenhof in Rheinberg bekommt zu Weihnachten Besuch von der Rheurdter Keyboardgruppe.

Musik von Senioren für Senioren in Rheinberg

Viel Klang, strahlende Gesichter und eine weihnachtliche Atmosphäre herrschte jetzt in den Räumen des Pflegezentrums am Wiesenhof in Rheinberg. Denn für die Bewohner der Einrichtung überraschend, hatten sich fünf jung gebliebene Musiker der Rheurdter Keyboardgruppe zu einem Überraschungskonzert auf die einzelnen Bereiche des Hauses verteilt. Einer von ihnen war der 69-jährige Wolfgang Weidner. „Die Musikgruppen bei uns sind alle in dem Alter. Wir haben uns über die VHS getroffen. Ich selbst bin seit acht Jahren dabei, einige andere schon zehn.“

Im Frühjahr hatten die Musiker zuletzt in der kleinen Kapelle vor 30 Zuhörern in Rollstühlen ihre Künste dargeboten. „Wie sie damals mitgesungen haben, das war einfach fantastisch“, erinnert sich Weidner. Damals nutzte die Leiterin der Einrichtung, Brigitte Kiesendahl, die Gelegenheit, die Herren zu fragen, ob da nicht mal auch so ein Weihnachtsauftritt möglich ist. „Wir haben gesagt, dass wir nicht so gut sind.“ Das Signal aus dem Haus war: Das ist doch gar nicht so wichtig. Und so kam es dann zu dem wunderbaren Erlebnis für alle Beteiligten. Fünf Musiker verteilten sich mit ihren Instrumenten, um die Bewohner mit ihren Klängen zu erfreuen.

Zwei Bewohner lasen ein Weihnachtsgedicht vor. Und zwischen Gedichten, Kaffee und Kuchen sorgten die Musiker für weihnachtliches Flair. „Das ist unser Geschenk an die alten Leute“, so Weidner, selbst ja schon ein Senior. Und so nahmen auch die Musiker wahr, dass sie den Menschen ein bisschen Wärme mitgaben. Eine Dame fragte direkt: „Seid ihr Silvester wieder da?“