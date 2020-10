Maskenverweigerer in Xanten tritt und schlägt wild um sich

Xanten. Weil er keine Maske tragen wollte, ist ein Mann in Xanten aggressiv geworden: Der Betrunkene verletzte eine Polizistin und ihren Kollegen.

Ein 41-Jähriger hat in Xanten eine Polizisten und einen Polizisten leicht verletzt, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollte. Die Polizei hatte den Mann am Mittwoch in einer Fußgängerzone aufgefordert, eine Maske zu tragen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilt.

Da der mutmaßlich alkoholisierte Mann aggressiv reagierte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei schlug und trat er die Einsatzkräfte. Erst mit Hilfe weiterer Polizisten und mit dem Einsatz von Reizgas konnte der Mann fixiert werden. Dabei wurden ein Polizist (38) und eine Polizistin (23) leicht verletzt. Der 41-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. (dpa)

