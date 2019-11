Lisa Heier managt nun den Klimaschutz in Xanten

„Das machen wir, wenn die Klimaschutzmanagerin kommt“ – dieser Satz, der im Zuge der Realisierung von Klimaschutzprojekten von Rat und Verwaltung öfter zu hören war, hat nun ausgedient. Seit November ist Dr. Lisa Heier im Amt. Sie ist die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Xanten.

„Bisher haben Mitarbeiter die Aufgaben zum Klimaschutz nebenbei mitgemacht. Das wird diesem wichtigen Anliegen aber nicht gerecht“, erklärte Bürgermeister Thomas Görtz. „Wenn wir uns dem Klimaschutz widmen wollen, dann richtig.“ Görtz bezeichnet Heider als „internationale Persönlichkeit“. Mit ihrer Vita habe sie schon beim Bewerbungsgespräch Eindruck hinterlassen.

Studium in Südafrika

Die 34-Jährige absolvierte ihr Bachelor-Studium im Bereich Wald- und Naturschutz in Südafrika. Ihren Master studierte sie in den Niederlanden. Dank eines Stipendiums machte sie ihren Doktor in Sozialökologie erneut in Südafrika und realisierte Projekte im Bereich nachhaltiger Regionalentwicklung sowie Klimaschutz in Kommunalpolitik.

Vor einem Jahr fasste Heider dann den Entschluss, an den Niederrhein zurückzukehren. Xanten kennt sie bereits seit ihrer Kindheit. Schnell sei klar gewesen, dass sie sich auf diesen Job bewerben wolle. „Die Rahmenbedingungen sind sehr spannend. Die Stadt ist touristisch geprägt, das erinnert mich an meine Zeit in Afrika“, sagte Heider. Die gebürtige Bocholterin ist Ortsgruppensprecherin des Naturschutzbundes in ihrer Heimatstadt. Für ihren neuen Job zog sie aber nach Xanten.

Eine lange To-do-Liste

Aktionen, wie den Vorgarten-Wettbewerb „Bunt statt Grau“ zur Verschönerung von Vorgärten, begrüßt die neue Klimaschutzmanagerin sehr. Foto: foto: Jürgen Theobald / Ffs

Die Stelle, die es in dieser Art so zuvor nicht im Rathaus gab, wird zu 80 Prozent vom Bund gefördert und ist vorerst auf drei Jahre befristet. Eine lange To-do-Liste erwartete Lisa Heider, als sie ihren Job antrat. Ein Klimakonzept zu haben, war Bestandteil, um die Förderung zu erhalten. So nahm Heider schon an Konferenzen des Klimabündnisses Wesel oder des Regionalverbandes Ruhr teil. Dessen Projekt „Solarmetropole Ruhr“ wolle sie fortführen. „Die Vorzüge von Solarenergie wollen wir in Xanten weiter pushen“, betonte sie. Schulen, aber auch Privathaushalte sollen für Umweltthemen weiter sensibilisiert werden. Eine Energieberatungsoffensive ist geplant. Autofreie Aktionen sollen ins Leben gerufen und das E-Carsharing bekannter gemacht werden. Die bisherigen Klimaprojekte wertet Heider als positiv: „Aktionen, wie der Bunt statt Grau-Gartenwettbewerb sind sehr beeindruckend.“

Platz für eigene Projekte

Heute will sich LIsa Heider mit den „Fridays for Future“-Aktivisten aus Xanten treffen. Foto: foto: Jasmin Ohneszeit

Platz für eigene Projekte bleibt aber auch. Heider hat bereits erste Ideen. Sie möchte mit den Kirchengemeinden und der Eine-Welt-Gruppe zusammenarbeiten. „Klimaschutz und Nachhaltigkeit lassen sich nicht trennen“, betont die Klimamanagerin. Bürgermeister Thomas Görtz hofft dank der neuen Fachfrau auf eine bessere Vernetzung und einen besseren Überblick über die bisherigen Klimaschutzprojekte.

Heute trifft Heider gemeinsam mit dem Bürgermeister auf die „Fridays for Future“-Aktivisten aus Xanten. Es ist ein erstes Kennenlernen. Heider bewundert die Jugendlichen für ihr Engagement. „Es ist erstaunlich, wie sehr sich die jungen Menschen mit dem Kern des Problems befassen und wie selbstbewusst sie ihre Forderungen ausdrücken.“