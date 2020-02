Symbolfoto: In Xanten brannte es in einer Küche.

Brand Küchenbrand in Xanten: Sieben Menschen werden verletzt

Xanten. Die Feuerwehr Xanten ist am Mittwoch zu einem Küchenbrand gerufen worden. Sieben Bewohner mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ein Küchenbrand hat in Xanten am Mittwochnachmittag sieben Verletzte gefordert. Das teilte die Feuerwehr am Abend mit. Wie es im Einsatzbericht heißt, war sie gegen 17.15 Uhr zur Straße „Landwehr“ alarmiert worden.

Bei Eintreffen sei bereits Rauch im zweiten Obergeschoss festgestellt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache seien Essen sowie eine Dunstabzugshaube in Brand geraten. Laut Feuerwehr begannen die Bewohner des Hauses erfolgreich den Brand zu löschen, sieben Menschen atmeten dabei allerdings Rauchgase ein und wurden verletzt.

Verletzte Personen wurden ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und führte Lüftungsmaßnahmen durch, heißt es. Die Verletzten seien mit mehreren Rettungs- und Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Im Einsatz waren neben dem Einheiten Xanten-Mitte und Lüttingen der Feuerwehr Xanten, der Rettungsdienst des Kreises Wesel mit mehreren Fahrzeugen. Unterstützung wurden die Einsatzkräfte auch aus dem benachbarten Kreis Kleve.