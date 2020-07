Kreativer Transport: Wenn der Fernseher nicht ins Auto passt

Alpen/Xanten. Ein paar aus Xanten hat sich einen neuen Fernseher gekauft. Der passte allerdings nicht in den Kofferraum. Dafür hatten sie eine besondere Idee.

Für ein Paar aus Xanten sollte es ein neuer Fernseher sein: Doch neben dem neuen TV-Gerät fuhr der 41-jährige Fahrer und die 34-jährige Beifahrerin, die Halterin des Autos, mit einer Anzeige, einer Strafe von 225 Euro nach Hause und zwei Punkten in Flensburg nach Hause.

Denn der neue Flachbildfernseher, nach Informationen der Polizei Wesel mit mindestens 47 Zoll Bilddiagonale, passte wohl nicht in den Kofferraum. Trotzdem sollte das neue Gerät allerdings mit nach Hause transportiert werden. Und so ließ sich das Paar etwas Außergewöhnliches einfallen.

Fernseher auf dem Autodach: Zwei Punkte in Flensburg

Der Fernseher wurd auf das Autodach gelegt. Und damit er nicht verrutscht, sollten die Kinder, die hinten auf der Rückbank saßen, durch das Fenster den Karton festhalten. Auf der Dickstraße in Alpen wurden das Auto dann allerdings von der Polizei angehalten.

Der Vorwurf: Nichtsichern der Ladung mit Gefährdung der hinter ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer sowie Zulassen, ein Fahrzeug so in Betrieb genommen zu haben. Macht den Fernseher kurzerhand um 225 Euro teurer. Plus jeweils zwei Punkte in Flensburg.

