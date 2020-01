KLJB-Veranstaltung in Alpen-Veen: Ganz großes (Trecker-)Kino

Eine weitläufige Wiese hinter dem Spargelhof Schippers in Alpen, eine riesige, 60 Quadratmeter große LED-Leinwand und zahlreiche engagierte Ehrenamtler: Mehr Zutaten hat es nicht gebraucht, um in Alpen eine außergewöhnliche Veranstaltung ins Leben zu rufen. Das Trecker-Kino unter freiem Himmel lockte 2017 und 2019 mehrere hunderte Zuschauer – Für 2021 ist eine dritte Ausgabe geplant.

Inspiration aus Süddorf

„Die Idee dazu entstand vor rund fünf Jahren“, erklärt Lukas Hegmann. Er ist nicht nur der Vorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) in Veen, die das Trecker-Kino auf die Beine stellt, sondern auch der Ideengeber für das Projekt. In Süddorf in Norddeutschland habe es ein Trecker-Kino gegeben. „Da dachten wir: Das wäre doch auch was für uns!“ Ziel der Landjugend war es, eine wahres Kinoerlebnis zu liefern – „und nicht nur irgendeine Leinwand, auf der man irgendwas sehen kann“, erinnert sich Hegmann lachend.

Mit unterschiedlich großen Hinweisen wurde für das Trecker-Kino geworben. Foto: KLJB Alpen

Von der Idee bis zur ersten Kinovorstellung war der Weg lang. Zahlreiche unterschiedliche Voraussetzungen mussten die Organisatoren erfüllen. „Wir haben uns das alles viel einfacher vorgestellt“, erinnert sich Hegmann. Bereits nach kurzer Zeit entstand eine lange Liste mit Kosten: Für die Leinwand, die Filmlizenzen, die Gema-Gebühren und die Beschallungsanlage. „Es wurde immer mehr.“ Selbst die Filmauswahl entpuppte sich als Herausforderung: „Es gibt Filme, die Open-Air gar nicht gezeigt werden dürfen“, erklärt Hegmann.

Doch daran sollte das Event nicht scheitern. Mit Hilfe von Sponsoren und zahlreichen Ehrenamtlern hat es geklappt: 2017 feierte das Trecker-Kino Premiere. Als „Kinosaal“ konnten die Ehrenamtler die Wiese hinter dem Spargelhof Schippers nutzen, die Platz genug für die zahlreichen Trecker bietet. Zusätzlich stellten sie Strohballen und Stühle auf – Ein Trecker ist also keine Voraussetzung für den Kinobesuch. Eine kleine Herausforderung: Die Wiese am Spargelhof liegt leicht an einem Hang – „Da sind wir besonders stolz, dass das alles so gut funktioniert hat“, erklärt Hegmann.

Rund 1000 Gäste 2019

Dass das Kino der besonderen Art von den Besuchern angenommen wurde, zeigt sich in den Zuschauerzahlen: Waren 2017 rund 300 Trecker mit 800 Zuschauern vor Ort, waren es 2019 bereits 500 Trecker mit rund 1000 Gästen. „Die meisten konnten sich zunächst nichts darunter vorstellen“, erinnert sich der Vorsitzende der KLJB Veen. Und: „So viele Trecker-Fahrer gibt es im umliegenden Kreis auch nicht.“ Dass die Zuschauer also auch von weiter weg nach Veen kommen, macht die Organisatoren besonders stolz.

Für die Zuschauer vor Ort gibt es übrigens nicht bloß einen Film. Den Machern war der Eventcharakter wichtig. „Ein Trecker fährt zum Beispiel umher und verkauft Snacks“, erklärt Hegmann. 2019 konnten die Organisatoren eine Moderatorin für die Veranstaltung gewinnen. Sie interviewte Mitarbeiter vor Ort, sendete das Material live über das soziale Netzwerk Facebook. Dass das Trecker-Kino auch in Zukunft veranstaltet wird, steht für die Landjugendbewegung außer Frage. Für 2021 ist die nächste Vorstellung datiert, Zeit genug, auch dann ein abwechslungsreiches Programm zu entwerfen. Die Arbeit lohnt sich, ist sich Hegmann sicher: „Da kriegt man schon Gänsehaut, wenn das ganze so reibungslos abläuft.“