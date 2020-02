In Xanten zu sehen: Judas, der Verräter!

Evangelische Kirchengemeinde bringt Ein-Personen-Stück in der Passionszeit auf die Bühne. Passenderweise an einem Freitag, den 13.

Xanten. Hier wird Biblisches auf die Bühne gebracht. Judas, der „Verräter Jesu“, ist Thema eines Ein-Personen-Stückes, das die Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter mitten in der Passionszeit, am Freitag, 13. März, aufführen lässt. Der Schauspieler Bruno Lehan aus Koblenz verkörpert dabei die Person des Judas. Das Schauspiel stammt von Lot Vekemans und wurde aus dem Holländischen übersetzt.

Judas ist in die Geschichte eingegangen als der Prototyp eines Verräters: Judas Iskarioth, der Jesus aus Geldgier für 30 Silberlinge an seine Feinde auslieferte und sie mit dem berühmten „Judaskuss“ zu ihm führte.Weltweit steht Judas noch heute für Schlechtigkeit. Zeit also für eine Rehabilitation, zumindest aber für ein differenzierteres Bild dieser ambivalenten Persönlichkeit.

Die historische Tat

Lot Vekemans „JUDAS“ versucht dies mit ungewohnten Sichtweisen auf die mythische Figur. Judas hat erstmals eine eigene Stimme, was ihm die Möglichkeit gibt, sich, seine Motive und Ziele darzulegen. Er begeht einen letzten Versuch, seine Tat wieder auf ein menschliches Maß zurückzubringen.

Judas spricht das Publikum direkt an, erzählt seine eigene, die unbekannte Geschichte der Verbindung und vielleicht sogar Freundschaft zwischen ihm und Jesus. Er schildert mit einfachen, doch eindringlichen Worten seinen Werdegang bis zur historischen Tat.

Entscheidender aber sind die Reflexionen zu eben dieser Tat - denn in der Motivation für den Verrat verbirgt sich der Sprengstoff. Die holländische Autorin gibt einer Figur das Wort, die in der Historie zu kurz gekommen ist - und sie zeigt sie jenseits von Schwarz und Weiß ohne Wertung in Gut und Böse. In ihrem Drama aber stellt sie eine höchst provokante Frage: Ist Jesus oder Judas für uns gestorben? Und Judas fragt: „Es gibt da nur eins, was ich wirklich wissen will? Hat er mir vergeben? Oder war seine Barmherzigkeit bei mir erschöpft?“

Die Aufführung beginnt am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Xanten (am Markt). Karten zum Preis von 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, sind ab sofort im Gemeindebüro erhältlich. An der Abendkasse gelten dieselben Preise.