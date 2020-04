Wie hier in Rheinberg nutzten am Montag viele Menschen die Möglichkeit, wieder in den Geschäften in der Innenstadt einkaufen zu gehen.

Einzelhandel In Rheinberg und Xanten kommt wieder Leben in die Läden

Rheinberg/Xanten/Alpen/Sonsbeck. Viele Geschäfte sind wieder geöffnet. Händler und Kunden müssen Abstandsregeln einhalten. Eindrücke aus Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck

Plötzlich ist wieder Leben auf den Straßen und in den Geschäften. Die Menschen kaufen ein, unterhalten sich und sind froh, dass die erste Lockerung der Kontaktbeschränkungen erreicht ist. „Die Kunden freuen sich richtig, dass wir endlich wieder für sie da sind“, sagt Brigitte Winkler, Verkäuferin im Herren-Bekleidungsgeschäft Engbers in der Reinberger Fußgängerzone. Sie habe das Ladenlokal kaum aufgeschlossen gehabt, da seien schon die ersten Kunden da gewesen. „Es läuft wieder“, so Winkler.

Auch Rosemarie Mai ist glücklich. Denn im Rheinberger Schuhhaus Tervooren hat Verkäuferin Hannelore Ohlendorf die Schuhe herausgesucht, die die Kamp-Lintforterin schon seit längerem kaufen wollte. „Es wurde Zeit“, sagt sie. Beide Damen tragen Atemschutzmasken. „Der Andrang heute ist groß“, sagt Ohlendorf. „Die Leute sind wie losgelassen.“ Ein Stück weiter ruft das Reisebüro Artz den Passanten die Auswirkungen der Corona-Krise ins Bewusstsein. „Dein Reisebüro hilft in der Krise. Helfen Sie nach der Krise“, steht da in großen Lettern – in der Hoffnung, dass bald auch wieder Urlaubsreisen möglich sind.

Unterdessen hat auch das Team des Möbelhauses Gottwald im Gewerbegebiet Winterswick sein Geschäft wieder geöffnet. „Bei uns hat die ganze Familie gejubelt, als wir erfuhren, dass wir als Möbel- und Einrichtungshaus wieder loslegen dürfen“, sagt Inhaber Edgar Gottwald. Ohne Ausnahmeregelung hätten sie keine Chance gehabt, weil sie deutlich mehr Verkaufsfläche haben als die höchstens zulässigen 800 Quadratmeter. „Wir kommen auf knapp 5000 Quadratmeter“, so Gottwald.

Die Kunden hielten die Hygieneregeln vorbildlich ein, berichtete Creanda-Inhaberin Andrea Dahmen. Foto: Foto: Fischer

Es ist erst 9.20 Uhr, da bildet sich vor der Stoffzentrale in Xanten schon eine lange Warteschlange. Im Laufe des Vormittags wird Filialleiterin Angelika Giesen mehrere Dutzend Kunden bedienen. Kaum ein anderes Geschäft erlebt an diesem Montag eine solche Nachfrage – weil so viele Menschen Stoff kaufen wollen, um sich daraus eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu nähen. Es darf aber nur eine bestimmte Anzahl von Kunden gleichzeitig ins Geschäft. Das gehört zu den neuen Hygiene- und Abstandsregeln. Entsprechende Hinweise hängen in den Schaufenstern und an den Eingängen der Läden.

Eine Corona-Wartebank

Ivo Tekath hat zusätzlich eine Sitzbank vor sein Herrenmodegeschäft gestellt – eine Corona-Wartebank. Auf ihr können Kunden Platz nehmen, wenn innen schon jemand bedient wird. „Wir versorgen Sie gern mit einer Tasse Kaffee, einem Wasser oder einem Corona-Bier“, steht auf der Bank. Wilhelm Hupp will gerade das Geschäft betreten. Er ist Stammkunde und extra aus Hamminkeln gekommen, weil das Modegeschäft wieder geöffnet hat. „Ich werde jetzt etwas kaufen“, sagt er. Weil er neue Kleidung braucht. Und weil er den Handel unterstützen will.

Bei den Händlern ist Erleichterung zu spüren. „Wir freuen uns, dass wir für unsere Kunden wieder da sein können“, sagt Barbara Herbst vom Sportgeschäft an der Marsstraße. In der Fußgängerzone sind viele Menschen unterwegs. „Die Kunden freuen sich, dass sie wieder durch die Innenstadt bummeln können“, berichtet Margret Ziegler vom Lederwarengeschäft. Einige seien direkt in die Dombuchhandlung gekommen, um nach einem neuen Buch zu schauen, sagt Christine Terhardt. Im Geschäft sei das immer noch etwas anderes als im Online-Shop, vor Ort könne der Kunde die Ware auch anfassen, erklärt Maria Schicht-Kamps, stellvertretende Filialleiterin im Modehaus Kaenders. Das Geschäft hat seine Öffnungszeiten geändert und schließt um 17.30 Uhr. Anschließend werden individuelle Beratungstermine angeboten – falls ein Kunde aus Sorge vor einer Ansteckung lieber allein ins Geschäft kommen möchte.

Der erhoffte Ansturm ist in Alpens Innenstadt zunächst ausgeblieben. Birgit Muth sitzt in ihrem Modegeschäft Papillon auf dem Sofa. Den bunten Mundschutz bräuchte sie eigentlich nicht. Bis kurz vor Mittag verlieren sich nur wenige Kundinnen im Laden, den sie in den zurückliegenden Wochen über Online-Angebote am Laufen gehalten hat. Mit einigem Erfolg. Bestellungen kamen sogar aus Bielefeld und der Schweiz. „Die Kundinnen in Alpen müssen sich erst wieder daran gewöhnen, dass wieder was geht“, sagt sie. Dann wird’s doch emotional. Eine Kundin erzählt, dass sie sich auf diesen Tag gefreut habe. Ihr sei es wichtig, vor Ort zu kaufen, damit Geschäfte wie Papillon nicht aufgeben müssen. „Das hat mich total angerührt“, sagt Birgit Muth. In dem Moment habe sich die ganze Anspannung der letzten Wochen gelöst.

Erleichtert darüber, „dass ich endlich den Schlafanzug ausziehen und wieder im Geschäft stehen kann“, ist auch Jeanette Stein vom Second-Hand-Shop Pünktchen an der Ulrichstraße. In den zwei Stunden bis Mittag seien schon ein gutes Dutzend Kunden – einige mit Kindern – da gewesen. Sie sei ihrem Vermieter dankbar, der ihr in der zurückliegenden Zeit „sehr entgegengekommen“ sei. „Schön“ sei’s, dass es jetzt weitergehen kann.

Fahrräder sind in Alpen begehrt

Richtig gut zu tun hat das Team vom Fahrradladen Alpenfiets in der Alten Kirchstraße. „Viele haben mit kleineren Reparaturen offenbar gewartet, weil sie nicht wussten, dass die Werkstatt nicht geschlossen war“, erzählt Stephan Neumann. Auch Fahrräder seien am Vormittag schon gekauft worden. „Bei dem guten Wetter zieht es die Menschen raus aufs Rad“, erklärt Neumann.

Bei Elektro Schmitz werden die kleinen Geschäfte hinterm Haus abgewickelt. Der Laden ist zu, obwohl er nach der Corona-Schutzverordnung eigentlich wieder geöffnet sein dürfte. Er ist Baustelle. „Wir haben uns entschlossen, die Corona-Krise für den Umbau zu nutzen“, erzählt Verena Bongen-Schroller. Anfang Mai soll’s in neuen Räumen weitergehen. „Aber auch bis dahin sind wir selbstverständlich für unsere Kundschaft da.“ Einfach anrufen oder hinten klingeln.

Eigentlich ist der Montag der Ruhetag von Monis Laden auf der Wallstraße in Sonsbeck. Aber es ist eben ein besonderer Montag. „Ab heute geöffnet“, steht auf einem Schild im Eingang. „Weil es heute wieder möglich ist“, sagt Monika Cleve. Es seien auch schon viele Kunden vorbeigekommen. „Schön, dass Du wieder da bis“, hätten sie gesagt. „Das freut mich“, sagt Cleve.

Ein paar Meter weiter müssen zwei Kunden vor Creanda warten – weil schon jemand im Schreibwarengeschäft ist, und in diesen Zeiten sind mehr Kunden gleichzeitig im Laden nicht erlaubt. Aber die Menschen verhielten sich vorbildlich und warteten geduldig vor der Tür, lobt Creanda-Inhaberin Andrea Dahmen. Sie habe auch schon ganz gut zu tun. „Der Betrieb läuft fast wieder normal.“ Auch auf der anderen Straßenseite warten Kunden darauf, dass sie eintreten dürfen, denn das Kinder- und Damenmodegeschäft Pumuckel hat ebenfalls wieder geöffnet.