In Rheinberg rollen jetzt 20 E-Geerkis

Norbert Geerkens, Inhaber von Bäder-Wärme-Solar Geerkens an der Bahnhofstraße in Rheinberg, vor seiner E-Smart-Flotte. Jedes der 20 „Geerkis“ ist anders beschriftet.

Rheinberg. Norbert Geerkens von Bäder-Wärme-Solar Geerkens hat für seine Mitarbeiter eine Flotte schwarzer Smarts mit Elektroantrieb angeschafft.

Was, bitte schön, sind denn bloß „Geerkis“? Norbert Geerkens, Inhaber des Rheinberger Unternehmens für Bäder, Wärme und Solartechnik an der Bahnhofstraße, hält mit der Erklärung nicht lange hinterm Berg: „Meiner Frau und mir war aufgefallen, dass die kleinen Smart-Autos oft Smarties genannt werden. Da hatten wir die Idee, unsere in Anlehnung an unseren Namen einfach Geerkis zu taufen.“

Geerkens und Smart – das ist eine neue Freundschaft. Der Rheinberger Unternehmer hat seit kurzem eine ganze Flotte der kleinen wendigen Knutschkugeln. 20 an der Zahl, und alle fahren elektrisch. „Die sind für unsere Mitarbeiter“, sagt Norbert Geerkens. „Und zwar nicht, um damit zum Kunden zu fahren, sondern für die Fahrt zur Arbeitsstelle und zurück. Firmenwagen, die auch privat genutzt werden dürfen und sollen.“ Neupreis für einen E-Smart: um die 20.000 Euro. Geerkens hat seine Mini-Armada geleast und ist sehr glücklich damit: „Die Dinger sind unglaublich flott, die laufen wie ein Gokart. Unsere Mitarbeiter sind auch ganz begeistert.“

Knapp 30 Frauen und Männer sind im Unternehmen beschäftigt. Viele von ihnen sind nun mit den schwarzen Smarts unterwegs. Und das keinesfalls nur in Rheinberg. Handwerksmeister Geerkens: „Die Mitarbeiter wohnen in Alpen, Moers, Kamp-Lintfort, Issum, Baerl, Krefeld, Mülheim, aber viele natürlich auch in Rheinberg. Somit sind die Fahrzeuge jetzt in der ganzen Region unterwegs – und machen Werbung für die Firma Geerkens.

Denn darauf kommt es dem Chef an. Neben dem klassischen Sanitärhandwerk und Heizungsbau ist der Rheinberger auch Fachmann für umweltschonende Solartechnik. Autos mit Elektrobetrieb passen da gut ins Portfolio. Auch, das gibt Norbert Geerkens offen zu, wenn E-Fahrzeuge für ihn noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind.

Bis eine Smart-Batterie mit einem normalen Stromkabel voll geladen ist, dauerst es rund acht Stunden. Deshalb will Geerkens 20 Ladestationen an fünf Punkten im Stadtgebiet bauen. Keine öffentlichen allerdings, sondern nur für seine Leute nutzbar.

Die 20 „Geerkis“ sind alle unterschiedlich beschriftet – vom Rheinberger Norbert Riekötter, dessen Firma Cart-Design darauf spezialisiert ist, Fahrzeuge zu bekleben. „Jeder Wagen hat einen eigenen Namen, aber alle haben etwas mit unserem Unternehmen zu tun.“ Die Liste reicht von Azubis-Geerki über Notfall-Geerki und Umwelt-Geerki bis Ideen-Geerki und ist bei Power-Geerki noch lange nicht am Ende. Auch ein PV-Geerki ist dabei, wobei PV für Photovoltaik steht. Ein Thema, das im Hause Geerkens große Bedeutung hat. „Ich habe inzwischen 16 eigene Photovoltaikanlagen, die insgesamt im Jahr 500.000 Kilowattstunden Strom produzieren. Das entspricht in etwa 50.000 Liter Diesel oder dem Stromverbrauch von 150 bis 200 Haushalten.“

Wenn die 20 Geerkis nun an der Ladestation hängen, werden sie also mit echtem Öko-Strom betankt. Auch deshalb hofft Norbert Geerkens, dass sie den Menschen künftig ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn sie am Niederrhein unterwegs sind.