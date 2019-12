In Rheinberg gibt es viele Ideen für den Klimaschutz

Stadtradeln, Nutzung der Lastenräder oder Konzepte zur Nachhaltigkeit: Das Klimaschutzmanagement der Stadt Rheinberg blickt auf ein durchaus positives Jahr zurück: Im Rahmen einer Bundesförderung konnte durch den Verein Klimatisch Rheinberg in Kooperation mit dem Quartiersbüro Rheinberg-Annaberg/Reichelsiedlung sowie der Stadt das zweijährige Projekt „Freie Lastenräder und Selbsthilfewerkstatt Rheinberg“ weitergeführt werden.

Werkstatt ist Selbstläufer

„Nach anfänglich zögerlichem Start bei der kostenlosen Ausleihe werden die mittlerweile vier Lastenräder – zwei davon elektrisch unterstützt – gut angenommen“, schreibt die Verwaltung.

Auch die Selbsthilfewerkstatt sei schon nach sehr kurzer Zeit ein Selbstläufer geworden und sei mittlerweile eine Institution und beliebter Treffpunkt in der Reichelsiedlung. Im August wurde in Kooperation mit dem Sozialamt und der Tuwas-Genossenschaft erstmals ein Fahrradkurs für Erwachsene durchgeführt.

Wetterfester Standort gesucht

Sieben Frauen lernten Radfahren, sich im Verkehr zurecht zu finden sowie Grundkenntnisse im Reparieren eines Fahrrades. Im nächsten Jahr soll es erneut solch einen Kurs geben. Da der Verein Klimatisch die Kosten aber nicht dauerhaft tragen kann, wird derzeit nach einer Finanzierungsmöglichkeit gesucht. Ebenfalls wird Ausschau nach einem winterfesten und elektrifizierten Standort für die Werkstatt gehalten.

In diesem Monat wurde – in einer Auflage von 15.000 Stück – erstmals ein Klimasparbuch für den Kreis Wesel herausgegeben. Federführend ist die Stadt Rheinberg. Das Klimasparbuch ist ein handliches, praxisorientiertes Ratgeber- und Gutscheinbuch, das ressourcenschonende Alternativen in allen Bereichen des Alltags aufzeigt. Über die Gutscheine und den Bonuseffekt sollen auch Menschen angesprochen werden, die dem Klimaschutz sonst geringe Beachtung schenken. Die Bücher sollen im Rahmen von Veranstaltungen der Klimaschutzmanager oder an Schulen und Jugendhäuser verteilt und in den Rathäusern ausgelegt werden.

„Wochen der Nachhaltigkeit“ im Mai 2020

Klimaschutz geht nicht ohne Nachhaltigkeit. Die Stadt plant daher zusammen mit verschiedenen Akteuren im April und Mai 2020 die „Wochen der Nachhaltigkeit“. Ein Vorbereitungsteam ist bereits gegründet und für weitere Akteure offen. Schwerpunkt soll ein Markt der Möglichkeiten am Samstag, 16. Mai 2020, auf dem Marktplatz sein, bei dem vielfältige bestehende Angebote für einen nachhaltigen Lebensstil in Rheinberg erfahrbar gemacht werden sollen. In den Wochen davor gibt es zudem Einzelveranstaltungen und Angebote unterschiedlichster Themen und Formate.

Trotz der bisherigen Erfolge und Pläne mahnte Jens Harnack von der Stadt Rheinberg im Stadtentwicklungsausschuss: „Die Klimaschutzziele erreichen wir in Rheinberg aber bei weitem noch nicht.“ Das stieß bei Josef Devers (CDU) besonders negativ auf. „Wir haben schon viel für den Klimaschutz getan. Ihre Äußerung erweckt den Eindruck, als wäre bisher nichts passiert. Das wird den Menschen, die sich fürs Klima engagieren, nicht gerecht.“

Fritz Ettwig von den Grünen versuchte zu vermitteln. Es seien eben ehrgeizige Ziele, die sich die Stadt gesteckt habe. Um diese alle zu realisieren, brauche es eine gewisse Zeit.