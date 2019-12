Haushaltsplanung in Rheinberg: Grüne mahnen zur Vorsicht

Eine große Summe Geld floss im vergangenen Jahr in die städtische Haushaltskasse Rheinbergs. 35 Millionen Euro wurden 2018 mit der Gewerbesteuer eingenommen. Das stimmte die Verwaltung in ihren Planungen für dieses Jahr durchaus optimistisch. Doch nun die realistische Erkenntnis: Die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen für 2019 von gut 26 Millionen Euro werden verfehlt. Die letzte Prognose beläuft sich auf 17 Millionen Euro. „Wir haben einen Jojo-Effekt“, so Grünen-Fraktionssprecher Jürgen Bartsch gestern in einem Pressegespräch.

Grüne in Rheinberg: Nicht auf Nachzahlungen spekulieren

„Es geht auf und ab. 2018 gab es einen wundersamen Ausschlag nach oben und jetzt kommen wir auf den nüchternen Boden der Finanzrealität in Rheinberg zurück.“ Er spricht von einer „glatten Verfehlung“ und einer „zu optimistischen Planung“ der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen. „Eine solide Haushaltsplanung sollte nicht mehr als 20 Millionen Euro als Gewerbesteuereinnahme kalkulieren“, so Bartsch.

Nun müssten Rat und Verwaltung handeln, um ein drohendes Haushaltssicherungskonzept rechtzeitig abzuwenden. Auf mögliche Nachzahlungen der Gewerbesteuer zu spekulieren, sei nämlich nicht verlässlich. Und die Grünen haben Ideen, wie sie in Sachen Haushalt auf Sicht fahren wollen. „Wir müssen aufpassen, dass uns die Personalausgaben nicht aus dem Ruder laufen“, erklärte Bartsch. Daher tragen die Grünen den Vorschlag der Verwaltung, eine halbe Stelle für einen Juristen zu schaffen, nicht mit. Auch die geplante 30-Stunden-Stelle eines Eventmanagers wollen die Grünen in Anbetracht der Haushaltslage nicht weiter befürworten. Diese Stelle ist eigentlich schon beschlossene Sache. Die Grünen wollen diesen Beschluss aber widerrufen.

Grüne in Rheinberg gegen Stellenkürzungen bei Inklusionshelfern

Bartsch: „Es gibt viele gut laufende Veranstaltungen in Rheinberg. Auf diese freiwillige Ausgabe könnten wir verzichten.“ Auf eine andere freiwillige Ausgabe wollen die Grünen hingegen nicht verzichten: Die Inklusionshelfer an den Schulen. Einsparungen von 90.000 Euro und Stellenkürzungen sind vorgesehen. „Inklusion ist wichtig, damit wir vollintegrierte Menschen haben“, betonte Ratsmitglied Ulla Hausmann-Radau. Trotz Schwankungen im Haushalt, wollen die Grünen nicht auf ihre eigenen Anträge verzichten. Elf an der Zahl stellten sie im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2020.

„Wir möchten gestalten und keinen Stillstand für Rheinberg. Wir bauen dabei auch keine Luftschlösser“, sagte Hausmann-Radau. Die Bibliothek soll zum Beispiel weiterhin 30.000 statt den im Haushaltsplan vorgesehenen 25.000 Euro für die Anschaffung neuer Medien erhalten. Fahrradabstellplätze und Fahrradboxen mit elektronischen Schließfächern sollen im Zuge einer Mobilitätsoffensive auch am Bahnhof Millingen geschaffen werden. Natürlich haben sich die Grünen auch das Thema Klimaschutz auf die Fahne geschrieben. Dazu gibt es gleich drei Anträge.

Stadt Rheinberg: Drei Bäume für jeden gefällten Baum

Für jeden von der Stadt gefällten Baum sollen zukünftig drei neue Bäume gepflanzt werden. Um Dürreschäden an Straßenbäumen vorzubeugen, sollen Baumbewässerungssysteme auf ihre Eignung geprüft und beschafft werden. „Außerdem vermissen wir ein umfassendes Konzept, das die Klimamaßnahmen bündelt. Wir haben viele gute Einzelmaßnahmen und kompetente Leute, aber eben keine Strategie“, kritisiert Bartsch. Und er hat einen klaren Appell an den Bürgermeister: „Im Kreis ist gerade ein großer klimapolitischer Aufgabenkatalog verabschiedet worden. Es wäre eigentlich die Aufgabe des Bürgermeisters, dies federführend in Rheinberg anzupacken. Herr Tatzel, übernehmen Sie!“