Rheinberg. Der Haushalt in Rheinberg ist durch. CDU und SPD mahnen zur Sparsamkeit. Um ein Haushaltsicherungskonzept zu umgehen, stellten sie keine Anträge.

Haushalt für 2020 einstimmig in Rheinberg beschlossen

Es war eine Premiere im Rheinberger Rat: Noch nie zuvor konnte ein Haushalt für das kommende Jahr noch im alten Jahr verabschiedet werden. Am Dienstagabend war das der Fall, als der Rat in seiner letzten Sitzung zusammenkam. Lob gab es dafür von allen Fraktionen. Einstimmig wurde der Etat für 2020 beschlossen – weitestgehend aber ohne die zusätzlichen Anträge von FDP und Grüne.

Beispielsweise die geplanten 20.000 Euro, die die Liberalen für die Pflanzung von Lebensbäumen für jedes Neugeborene vorgesehen haben, die Fahrradabstellplätze am Millinger Bahnhof oder weitere Bäume am Amplonius-Gymnasium – beides Anträge der Grünen – wurden mehrheitlich abgelehnt. Auch, weil CDU und SPD im Vorfeld ankündigten, keinen weiteren kostspieligen Anträgen zuzustimmen.

Die CDU habe sich bewusst dazu entschieden, keine Anträge einzureichen, die Mehrkosten verursachen würden. „Die Verwaltung rund um Kämmerin Iris Itgenshorst hat schon 1,5 Millionen Euro eingespart. Weitere Anträge zu stellen, wäre kontraproduktiv“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Erich Weisser. Er appellierte in seiner Haushaltsrede auch an die anderen Fraktionen: Zwar stünden die Wahlen vor der Tür, das städtische Portemonnaie sollte dennoch möglichst zugelassen werden.

Herbert Becker (FDP): „Es ist das Geld aller Bürger“

Herbert Becker (FDP) lobte ebenfalls die Arbeit der neuen Kämmerin. „In wenigen Monaten wurde der Haushalt nach sachlogischen und kommunalpolitischen Gesichtspunkten finanzpolitisch durchforstet und ein gut tragbarer Haushalt aufgestellt.“ Er sprach sich gegen eine weitere Erhöhung der Grundsteuer aus. Diese ist in den letzten Jahren planmäßig innerhalb des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) erhöht worden. „Plan war aber auch, die Steuer nur so lange zu erhöhen, wie wir im HSK sind. Es ist das Geld aller Bürger, und nicht nur der Eigentümer, sondern auch der Mieter, das wir hier erneut erhöht abschöpfen“, betonte Becker.

SPD-Fraktionschef Jürgen Madry mahnte in seiner Rede – ähnlich wie die CDU – zur Vorsicht. Die Einkommenssituation der Stadt hätte sich dramatisch verändert. „Wir sind uns der Gesamtverantwortung für die Finanzen bewusst, so dass es nicht angebracht wäre, mit irgendwelchen Anträgen, die weitere Mehrausgaben zur Folge haben, den Haushalt weiter zu belasten.“

Jürgen Madry (SPD) lobt die Europaschule in Rheinberg

Die SPD sei überzeugt, dass in Rheinberg insbesondere auf den Themenfeldern, die der Fraktion besonders wichtig seien, Entscheidungen getroffen wurden, die Verbesserungen für alle Bürger bringen würden. Madry nannte die Europaschule, die mit einem zweistelligen Millionenbetrag für die Oberstufe und die Anforderungen an Inklusion fit gemacht werde, den Bestand und die Weiterentwicklung des Quartiersmanagement in der Reichelsiedlung oder den Ausbau der Kita-Plätze.

Die Grünen hatten bei der Abstimmung über den Haushalt schließlich Beratungsbedarf. „Es ist schon etwas enttäuschend, dass unsere klimapolitischen Anträge nicht durchgekommen sind“, sagte Jürgen Bartsch (Grüne). „Andere Ziele konnten wir aber erreichen, daher stimmen wir zu.“

Vorerst kein Eventmanager für Rheinberg

Eigentlich war es beschlossene Sache: Im März sprach sich der Rat dafür aus, einen Eventmanager in Rheinberg einzustellen. Der Tenor damals war eindeutig – ein Fachmann ist nötig. In Anbetracht der Haushaltslage wollten die Grünen diese geplante 30-Stunden-Stelle nun aber nicht weiter befürworten und den Beschluss widerrufen. „Bei der Stelle handelt es sich auch um eine freiwillige Ausgabe der Stadt“, erklärte Grünensprecher Jürgen Bartsch im Rat. Das Eventmanagement sei im städtischen Fachbereich Tourismus eigentlich gut aufgehoben, sagte er.

Herbert Becker (FDP) kämpfte für den Erhalt des Antrages seiner Fraktion. Die Arbeit des Eventmanagers würde nicht nur die Attraktivität der Stadt steigern, sondern auch einen finanziellen Rückfluss bedeuten, wenn Besucher in Rheinberg ihr Geld ausgeben würden. Die SPD sprach sich ebenfalls für den Erhalt der Stelle aus. Erich Weisser (CDU) warf eine weitere Möglichkeit in den Ring. Er wollte die Stelle mit einem Sperrvermerk versehen, „dann haben wir sie weiterhin vor Augen.“ Die Entscheidung war knapp: Mit 24 zu 20 Stimmen wurde die Eventmanagerstelle abgelehnt. SPD, FDP, Linke und die Fraktionslosen stimmten dafür, CDU und Grüne dagegen. Im Stellenplan für 2020 bleibt der Posten aber stehen – allerdings mit besagtem Sperrvermerk.