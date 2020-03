Rheinberg. Der Frühling hält Einzug in die Messe Niederrhein: Von Freitag, 6. bis Sonntag, 8. März, verwandeln regionale Garten- und Landschaftsbauer, Blumenhändler und Deko-Liebhaber die Messehallen in ein blühendes und farbenfrohes Paradies, wenn es wieder heißt „Gartenträume Rheinberg“.

Nach einjähriger Pause kehrt die Messe des niederländischen Veranstalters „Gartentraeume B.V.“ zurück nach Rheinberg. Seit über 25 Jahren organisiert dieser die Gartenmessen vom holländischen Standort Weerselo in ganz Deutschland. „Wir freuen uns, wieder am Niederrhein zu sein. Im vergangenen Jahr besuchten uns viele Rheinberger auf unserer Messe in Bochum. Das zeigt, dass der Bedarf an einer eigenen Messe nach wie vor in Rheinberg vorhanden ist“, erklärte Pressesprecherin Sabrina Kaul.

Ruhe und Entspannung

Rund 90 ausgewählte Aussteller der grünen Branche feiern umgeben von Modellgärten und inspirierenden Ständen die Gartentrends 2020. Gartenliebhaber finden Inspirationen, Outdoor-Technik und Möbel, Pflanzen und Blumenzwiebeln, ausgefallene Gestaltungsideen sowie Dekoration, Beratung von Gartenexperten und vieles mehr, um ihren ganz persönlichen Gartentraum wahr machen zu können. Zu den diesjährigen Trends gehöre der Garten als Ort der Ruhe und Entspannung, sagte Kaul.

Es erfordere harte Arbeit einen Garten zu pflegen und schön zu halten, darum soll dieser auch gleichzeitig als Wohlfühloase dienen. Eine andere Möglichkeit dem Gartenstress zu entfliehen, sind automatisierte Gartengeräte. „Heutzutage hat der Tag meist zu wenig Stunden, um Familie, Arbeit und Hobbys unter einen Hut zu bringen. Glücklicherweise können Mähroboter und Co. nun Abhilfe schaffen.“ Neueste Teichtechnik, automatisierte Gartenbewässerung und smarte Möbel erleben den Einzug in den Garten 4.0. Wenn es um Pflanzen geht, steht das Jahr 2020 im Zeichen der Nachhaltigkeit und umweltbewussten Entscheidungen.

Mit Wasser und Licht

Auf der Messe finden Besucher daher zahlreiche Ansprechpartner, die bei der Gestaltung eines natürlichen und insektenfreundlichen, aber auch modernen und pflegeleichten Gartens helfen können. So tragen selbst Kleingärtner dazu bei, Deutschlands Gärten wieder artenreicher zu machen. Neben den Ausstellern in den Messehallen, gibt es erstmals auch draußen einen Stand.

Hier werden Grills präsentiert – und direkt ausprobiert. Geplant ist auch wieder ein Bühnen- und Rahmenprogramm. Am Gartenträumer-Treff, Stand 91, hält Frank Wetzel von der gleichnamigen Biolandbaumschule an allen drei Veranstaltungstagen, jeweils um 11 Uhr, einen Vortrag über die Veredelung von Obstbäumen. TV-Gartenexperte Ralf Dammasch zeigt am selben Ort, jeweils um 15 Uhr, aktuelle Trends der Gartengestaltung mit Wasser und Licht, die sich in kleinen und großen Gärten umsetzen lassen.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm ist unter www.gartentraeume.com einsehbar. Der Veranstalter hat auch die Ausbreitung des Coronavirus im Blick. Die Messe Niederrhein lässt weiterhin alle geplanten Veranstaltungen stattfinden. „Die Gesundheit unserer Besucher und Aussteller ist uns wichtig. Wir beobachten daher die Situation in Europa und folgen den Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit“, erklärte Kaul. Aktuell gebe es seitens der Behörden keine speziellen Auflagen bezüglich regionaler Veranstaltungen. „Wir werden vor Ort Desinfektionssäulen aufstellen, an denen sich die Besucher die Hände desinfizieren können.“ Sollten sich die Auflagen ändern, informiert der Messeveranstalter über seine Homepage darüber.