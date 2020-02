 Frösche hüpften in Alpen im Trockenen

Alpen. Ein kleines, aber höchst explosives närrisches Epizentren lag am Samstag in Menzelen-Ost. 27 Einheiten machten sich hier auf den Weg. An der Zugspitze hatte der Wagen mit der Zugnummer 1 von der Karnevalsgemeinschaft (KVG) Hand in Hand mit ihrem Präsidenten Kai-Kevin Krupper die Nase vorn. Tanzgarden, Fußgruppen und das Tambourcorps (TC) Birten zogen mit den Karnevalswagen durchs Dorf – von der Ringstraße über den Berenshuck Richtung Adlersaal und zurück und sorgten für ein buntes Bild.

Hunderte Jecken in Kostümen säumten den Zugweg, als die PS-starken Giganten der Landwirtschaft mit ganz unterschiedlichen Motivwagen loslegten. Der Brexit der Engländer lieferte Stoff, während der Borussia-Fanclub schon mal den Vorgeschmack auf den Rosenmontag im Spargeldorf gab. Tierisch gaben sich die Wagen der Dalmatiner und Stinktiere. Flower-Power-Feeling kam von den Hippies. Fußgruppen gaben sich jeck wie die Piraten, als Figuren aus der Sesamstraße oder wild im Outfit der 50er Rockabillys.

Prinz Dupi und seine Dorfkinder genossen den Auftritt inmitten des närrischen Volkes, winkten und warfen huldvoll der Jecken liebste Beute. Popcorn, Chips und andere Süßigkeiten, die umgehend in Stofftaschen verschwanden. Die Anwohner hatten die Häuser geschmückt. Vor den Garageneinfahrten luden Nachbarschaften zum familiären Treffen ein, um gemeinsam die vorbeiziehenden Akteure mit einem fröhlichen Helau zu grüßen.

Für seinen fröhlichen Karneval, den Jung und Alt miteinander feiern, ist Menzelen-Ost bekannt. Familien mit kleinen Kindern feierten dort begeistert mit. Rund 3500 Jecken stimmten sich am Nelkensamstag ausgelassen auf den Straßenkarneval ein. Rund 180 Möhnen hatten bereits an Altweiber die Basis und die Grundstimmung im Froschdorf gesorgt. „Eine stattliche Zahl an Möhnen und super Stimmung“, freute sich Antje Baum von KVG-Vorstand.

Wegen des windigen Wetters dominierten bei den Jecken Ganzkörperverkleidungen. Gesichtet wurden auch kleine Froschkönige, Prinzessinnen und jede Menge Indianer aus dem Wilden Westen wie auch Gärtnertrupps in Zartgrün vor Schubkarren. Sonja Böhm und ihre Mannschaft brachten das Pflänzchen „Nachbarschaftsberatung“, ein generationenüberschreitendes Hilfeangebot der Gemeinde Alpen, unter die Menschen.

„Superstimmung bis zum Schluss“, bilanzierte am Abend Antje Baum. Nach zwei Stunden positionierten sich die Wagen auf dem Markt traditionell zur uneinnehmbaren Wagenburg. Sorge machte im Vorfeld angekündigte Windböen. Doch das brachte den Zug nicht ins Wanken. „In Absprache mit der Gemeinde und Bürgermeister Ahls hätten wir, wenn nötig, spontan abgebrochen“, so Antje Baum. Am Abend feierten die Jecken ausgelassen im Adlersaal und Zur Deutschen Eiche.