Energie und damit Geld in Rheinberg sparen

Rheinberg. Die Verbraucherzentrale bietet ab der nächsten Woche eine neue Energieberatung für private Haushalte in Rheinberg an. Anmeldungen sind möglich

Welche Fenster sind die Richtigen? Wie dick muss die Dämmung sein? Ist mein Energieverbrauch normal und gibt es eigentlich Fördermittel für die Haussanierung? Für alle, die sich diese oder ähnliche Fragen zur Energieeinsparung stellen, gibt es ab dem nächsten Donnerstag, 27. Februar, eine regelmäßige Anlaufstelle in Rheinberg. Denn die Verbraucherzentrale NRW bietet im Stadthaus (Raum 144) ab dann an jedem letzten Donnerstag im Monat eine anbieterunabhängige Energieberatung für private Haushalte an.

Deutlich angestiegen

„Mit der Kooperation mit der Verbraucherzentrale möchte die Stadt ihre Bürger bei ihrer privaten Energiewende unterstützen“, erklärt Nicole Weber F. Santos, Klimaschutzmanagerin der Stadt Rheinberg.

Die Nachfrage nach neutraler und individueller Beratung beim Verbraucher sei in den letzten zwei Jahren deutlich angestiegen, so Akke Wilmes, Energieberater der Verbraucherzentrale für den Kreis Wesel.

In einem 30-minütigen persönlichen Gespräch geht Diplom-Ingenieur und Energieberater Dietmar Bernhardi aus Alpen auf die individuelle Situation der beratenen Haushalte ein und zeigt auch mögliche Fördergelder für Sanierungen auf. Ziele der Energieberatung sind: Bausubstanz erhalten, Wohnkomfort steigern und den Energieverbrauch senken.

Kostenlose Beratung

„Es ist vorteilhaft, wenn die Bürger ihre letzte Öl-, Gas- oder Stromabrechnung als Basis mitbringen oder auch Fotos von der Heizung oder dem Typenschild machen“, sagt Bernhardi. Das Angebot richtet sich aber nicht nur an Hauseigentümer, sondern auch an Bewohner von Mietwohnungen.

Durch eine Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist die Beratung für die Bürger kostenlos. Termine werden an den entsprechenden Donnerstagen zwischen 14 und 18 Uhr zugeteilt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Koordination der Termine

Die Beratung soll dabei nicht in Konkurrenz zum bestehenden Angebot „Dr. Haus“ stehen. „Wir möchten die Angebote erweitern und den Bürgern so mehr Möglichkeiten geben“, betont der Technische Beigeordnete der Stadt, Dieter Paus.

Dass hoher Beratungsbedarf herrscht, zeige auch die Auslastung von „Dr. Haus“. „Die Nachfrage hat 2019 richtig zugenommen. Der nächste Termin am 28. Februar ist schon ausgebucht. Für den 13. März ist nur noch ein Termin frei“, so Nicole Weber F. Santos.

Die Klimaschutzmanagerin koordiniert auch das neue Beratungsangebot der Verbraucherzentrale in Rheinberg und nimmt Terminanfragen für die Gespräche telefonisch unter der Rufnummer 02843/171-498 oder per Mail an: nicole.weber.f.santos@rheinberg.de entgegen.