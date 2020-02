„Elterntaxi“ ist die größte Gefahr für Rheinbergs Schüler

Rheinberg. Vor einem Jahr war der Schulausschuss über die problematische Verkehrssituation an den Rheinberger Grundschulen informiert worden. Vor allem die Schule am Deich in Wallach und die St.-Peter-Schule an der Schulstraße waren besonders betroffen vom Phänomen „Elterntaxi“. Das heißt: Die Eltern bringen ihre Kinder morgens mit dem Auto zur Schule, wobei häufig geltende Verkehrsregeln missachtet werden. Die Eltern fahren dabei zum Teil bis auf das Schulgrundstück und gefährden somit andere Kinder und Verkehrsteilnehmer. Geschwindigkeitsbegrenzung, Vorfahrtregeln, Feuerwehreinfahrten sowie Park- und Halteverbotszonen werden dabei oftmals ignoriert.

Lösungen für Schulen finden

Gespräche mit Eltern, so sagt es die Verwaltung, brächten häufig keine oder nur kurzfristige Erfolge. Der Schulausschuss schaltete deshalb über die Verwaltung die Schulwegsicherungskommission ein. Sie sollte eine Lösung finden, ergänzend auch für die Schule am Bienenhaus in Millingen. Der Kommission gehören unter anderem Polizei, Ordnungsamt und Mitglieder des Schulausschusses an. Die Schulwegsicherungskommission, so wurde jetzt im Schulausschuss berichtet, hat sich in den vergangenen Monaten die Situationen angesehen und gemeinsam Vorschläge erarbeitet. Nun soll die Umsetzbarkeit geprüft werden.

Millingen: Verlängerung des Gehweges entlang der Millinger Straße bis auf den Schulhof und Trennung (durch eine Kette o.ä.) von der Fahrbahn; an der Einfahrt zur Millinger Straße sollen Schilder aufgestellt werden, die die Zufahrt zur Schule einschränken („Durchfahrt verboten in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr, ausgenommen Anwohner, Schulpersonal und Busverkehr“); Beschränkung der Anfahrten der ÖPNV-Haltestelle auf dem Schulgrundstück durch die Niag. Einrichtung einer Hol- und Bringzone am Bienenweg.

Wallach: Ausweisung der Querparkplätze an der Gathstraße sowie einige der Parkplätze an der Rheinackerstraße als Lehrerparkplätze, Entfernung der Parkbucht vor der Schule, Einrichtung von Hol- und Bringzonen auf der Spellener Straße (Höhe Spielplatz) und der Gathstraße (in der vorhandenen Busbucht), Einrichtung von Einbahnstraßenregelungen: Gathstraße von Wallacher Straße bis Rheinackerstraße sowie Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h, Spellener Straße (ab Hausnummer 31 bis 19); südliche Rheinackerstraße (von Nord nach Süd), nördliche Rheinackerstraße (von Süd nach Nord) – testweise, weil die Gefahr besteht, dass die Eltern weiterhin vor der Schule halten und drehen.