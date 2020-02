Einladung zur großen Karnevals-Disco in Alpen-Veen

Veen. Hier sollte Helau-Stimmung garantiert sein. Es ist schon etwas Besonderes, wenn es im Krähendorf heißt, die KLJB lädt zur alljährlichen Karnevals-Disco. Nach einigen Location- und Vorstandswechsel wird in diesem Jahr zum 42. Mal zu einem besonderen Abend geladen. Ursprünglich fand die Karnevals-Disco in der Reithalle Albers/Dams statt. Von dort aus zog sie nur einen Katzensprung weiter an ein Zelt am Schützenplatz. „In diesem Jahr freuen wir uns darauf, bereits zum 8. Mal die Veranstaltung auf dem Gelände des Spargelhof Schippers auszutragen“, so die Organisatoren. Los geht’s am kommenden Sonntag um 17 Uhr.

Nach acht Jahren kleiner Veränderungen hat sich die KLJB Veen in diesem Jahr etwas ganz Besonderes überlegt, eine ganz große Veränderung. Es erwartet alle Feierwütigen nicht nur eine Location, „nein, wir können in diesem Jahr verkünden, dass wir einen zweiten Floor eröffnen werden. Nach vielen Überlegungen und einer Menge an investierter Zeit und Arbeit in eine neue Genehmigung, mit einem durchdachten Konzept, Brandschutz- und Emissionsschutz-Gutachten hoffen wir, dass wir keinen an der Kasse vertrösten oder gar nach Hause schicken müssen, wir sind sehr zuversichtlich, dass jeder hier auf seine Kosten kommt“, sagt Lena Hensen, Vorstandsmitglied.

Mit Schlagern versorgen

Auf dem 1. Floor wird wie in den vergangenen Jahren das rund um Veen bekannte DJ Team BALU für die Beschallung sorgen. Der 2. Floor wird von DJ Steven Verrip, welcher aus dem Gocher Karnevals-Festzelt und dem Jokebus des Parookaville Musik Festival bekannt ist, mit dem Besten aus 80er, 90er, Schlager und Karnevalsmusik versorgt.

„Aber natürlich wollen wir keine getrennten Altersklassen und haben somit für alle aus der Generation Ü30 auf beiden Floors eine VIP Lounge mit Blick auf die Tanzfläche und einem eigenem Thekenbereich geplant“, so Lena Hensen.

Neben den VIP Theken sorgen drei weitere Thekenbereiche mit einer Gesamtlänge von 40 Metern dafür, dass keiner verdursten muss. Achim Schippers ist davon überzeugt, dadurch lange Wartezeiten vermeiden zu können und jeden Gast schnell mit Getränken versorgen zu können.

„Lange Wartezeiten machen sowohl uns als auch die Gäste unglücklich und sorgt für Unruhen. Genau aus diesem Grund startet die Veranstaltung in diesem Jahr erstmalig bereits um 17 Uhr wir versuchen so, den Zeitraum für ankommende Shuttlebusse mit Besuchern zu erweitern und dadurch mehr Zeit für jeden Besucher an der Kasse und in der Sicherheitskontrolle einzuräumen“, ergänzt Lukas Hegmann, Vorstandsmitglied.

Dank an die Unterstützer

Hensen führt weiter aus, dass es das Ziel ist, das Durchschnittsalter der Besucher etwas anzuheben, den Verkehr im Dorf zu entlasten und die Veranstaltung so sicher wie möglich durchzuführen, da gilt der Dank auch schon vorab dem deutschen Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr für die alljährige Unterstützung. Der Vorstand weiß selber, es sind so viele verschiedene Aufgaben im Vorfeld zu erledigen, ohne eine starke Truppe von Landjugendmitgliedern wäre das nicht zu meistern.

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir auf derart zahlreiche Unterstützung zählen dürfen. Ein Vorstand alleine kann eine Veranstaltung in diesem Ausmaß nicht stemmen“, betont Hensen. Alle ziehen aus vergangenen Jahren und Tagen ein Fazit: „Wir hoffen, das sich die Mühe und Arbeit gelohnt hat, und wir eine sichere Zukunft für die Karnevalsdisco schaffen können. Wir möchten einen Ort für die Jungen und Junggebliebenen schaffen, an dem der Spaß im Vordergrund steht und man für ein paar Stunden den Alltag einfach mal vergessen kann.“