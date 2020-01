Ehrungen für eine lange Rheinberger Tradition

„Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ Mit diesem afrikanischen Sprichwort eröffnete Bürgermeister Frank Tatzel gestern den diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt Rheinberg. Dieses Mal im Mittelpunkt: Die Ehrung der ehrenamtlichen Helfer der Rheinberger St. Martinskomitees. Die acht Komitees planen, sammeln und führen die Martinszüge zwischen Orsoy und Borth Jahr für Jahr durch. „Dass in unserer Stadt in nahezu jedem Bereich öffentlichen und gemeinschaftlichen Lebens ehrenamtlich Tätige anzutreffen sind, das empfinde ich persönlich als das besonders Liebenswürdige an Rheinberg“, betonte Tatzel.

Für 1400 Tüten müssen die Kärtchen vorbereitet werden

Stellvertretend für das St. Martinskomitee Borth-Wallach wurde Heinz Theo Temath geehrt, der seit 35 Jahren für das Martinskomitee tätig ist. Seine Arbeit fängt jedes Jahr Ende August an. Sammellisten müssen vorbereitet, die Kärtchen für die 1400 Tüten zugeordnet und die Zugwege abgestimmt werden. Temath hat diese Planung mittlerweile für 36 Martinszüge geleistet. Für das Martinskomitee Budberg wurde Josef Schmitz stellvertretend für die 23 Sammler geehrt.

Das St. Martinskomitee Eversael hat sein langjähriges Mitglied, Herbert Schwan, für die Ehrung vorgeschlagen. Neben Organisation und Detailabstimmung übernimmt er auch die optische Gestaltung der Tütenkarten für Kinder und Senioren.

Das St. Martinskomitee Orsoy hob für die Ehrung die wichtige Aufgabe aller Sammlerinnen hervor, „da sie die Grundlage schaffen, das St. Martinsfest in der Tradition weiter durchführen zu können“, so der Bürgermeister in seiner Laudatio. Maria Lilott und Marlene Schonenberg sind seit 1977 dem Komitee treu verbunden. Sie üben nicht nur ihre Sammlertätigkeit aus, sondern befüllen auch am Martinstag die Tüten.

Eine 20-köpfige Truppe engagiert sich im St. Martinskomitee Ossenberg

Im St. Martinskomitee Ossenberg ist Rudi Tepaß bereits seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich als Sammler tätig und übernimmt seit zwei Jahren die Aufgaben des 2. Vorsitzenden. Insgesamt besteht das Martinskomitee Ossenberg aus einer rund 20-köpfigen Truppe. Tepaß organisiert als Feuerwehrmann die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg im Martinsumzug.

Für das St. Martinskomitee Rheinberg-Alpsray wurde Gerd Homölle geehrt. Homölle ist bereits seit 33 Jahren Vereinsmitglied. Insgesamt 28 Jahre hatte er die Vorstandsarbeit als 1. Vorsitzender übernommen. Das St. Martinskomitee Rheinberg 1903 benannte Heinz-Dieter Bartels als Vertreter für die ehrenamtlich im St. Martinskomitee tätigen Bürger Rheinbergs. Bartels ist seit 1977 Mitglied der Prämierungskommission des St. Martinskomitees Rheinberg. Heinz-Dieter Bartels vertritt das Martinskomitee Rheinberg in der Versammlung der St. Martinsvereine NRW und erreichte hier, dass die Martinszüge als immaterielles Kulturerbe des Landes NRW ausgezeichnet wurden.

Das St. Martinskomitee Rheinberg-Millingen benannte keine einzelne Person, da sich alle Mitglieder gleichermaßen einbringen würden.

Lob vom Bürgermeister für die Arbeit der Kämmerin Iris Itgenhorst

Natürlich nutzte Bürgermeister Tatzel den Empfang – zu dem Vertreter aus Politik, Verwaltung, Vereinen und Verbänden eingeladen waren – auch, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und auf die anstehenden Projekte in 2020 einzugehen. Er lobte die Arbeit von Kämmerin Iris Itgenshorst. „Wir haben die richtige Wahl getroffen. Sie sind ein Gewinn für die Stadtverwaltung Rheinberg.“

Auch über die Schullandschaft in Rheinberg sprach Bürgermeister Tatzel. Wegen des akuten Raumbedarfs des Amplonius-Gymnasiums ist die Erweiterung geplant. In diesem Jahr werden die vorbereitenden Planungen des Gebäudes fortgeführt. Die Baumaßnahme muss 2026 fertiggestellt sein. Tatzel lobte die Entscheidung zur kommenden Dreifach-Turnhalle. „Die Verwirklichung dieses Projektes ist für die Fachschaften Sport des Amplonius-Gymnasiums und der Europaschule sowie das Sportabitur von herausragender Bedeutung. Die Rheinberger Sportvereine profitieren natürlich ebenfalls von den dringend benötigten zusätzlichen Hallenzeiten“, sagte Tatzel.