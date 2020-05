Die Grünen in Xanten setzen jetzt auf ein Führungsduo

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen die Xantener Grünen bei der Wahl nicht. Mit Irmy Schwarzer und Rolf-Peter Weichold treten sie an.

Xanten. Jetzt haben auch die Grünen in Xanten ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September nominiert. Unter Corona-Schutzbedingungen führten sie ihre Aufstellungsversammlung im Haus der Begegnung durch. Jeweils einstimmig und im ersten Wahlgang wurden Irmy Schwarzer und Rolf-Peter Weichold auf Platz 1 und 2 der Reserveliste gewählt. Sie werden als Führungsduo der Xantener Grünen in den Wahlkampf ziehen.

Auf die dann folgenden Listenplätze wurden gewählt: Christiane Hilp, Eberhard Ritter, Andrea Langenberg, Daniel Winkelmann, Johanna Voll, Johannes Cloesters, Laura Haan, Bernd Verfuss, Susanne Klostermann, Ernst Engels und Dirk Schumacher.

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten haben die Grünen nicht ins Rennen geschickt – eine bewusste Entscheidung, wie Vorstandssprecher Jo Becker sagt. „Die Grünen liegen bundesweit derzeit bei 20 Prozent. Es wäre unrealistisch zu glauben, dass wir in Xanten einen Bürgermeister stellen würden. Das wäre reine Demonstration.“

Die Partei interessiere sich für Inhalte und setze daher auf die interfraktionellen Gespräche, um gemeinsam die politischen Ziele zu verfolgen, so Becker.

Aktiv und engagiert

Die Grünen wollen vorerst keinen Bürgermeisterkandidaten direkt unterstützen. „Sollte es zu einer Stichwahl kommen, würden wir eventuell den Kandidaten unterstützen, der am ehesten unsere grünen Ziele mitverfolgen würde“, erklärt Jo Becker.

Daher kämpfen Irmy Schwarzer und Rolf-Peter Weichold vorerst um den Einzug in den Stadtrat. Schwarzer ist Lehrerin an einer Förderschule, wo sie Kinder mit einer körperlichen Behinderung unterrichtet. Sie war viele Jahre in der Friedensbewegung aktiv und engagiert sich in einem Verein für Inklusion, die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit einem Handicap. Zweimal hat sie mit anderen engagierten Bürgern eine Initiative gegen die Ansiedlung von McDonald‘s in Xanten ins Leben gerufen und das auch erfolgreich verhindert, 2003 und 2013. Über 5400 Unterschriften und kreative Aktionen wie ein Flashmob brachten die Ratsmehrheit im Jahr 2013 erneut dazu, ihren Beschluss rückgängig zu machen.

Als Politikerin ist Schwarzer wichtig, dass die Akteure im öffentlichen Raum fair miteinander umgehen. Sie will sich dafür einsetzen, durch Vernetzung und Bündelung von Kräften eine klimafreundlichere Stadt Xanten zu schaffen

Weichold ist Müller in der Xantener Kriemhildmühle und deshalb gewohnt, ökologisches Denken und biologische Ernährung, Verantwortung für Mitarbeiter und unternehmerisches Handeln gleichzeitig zu verfolgen.

Programm verabschieden

Er war bei Amnesty International, den Jusos und der Anti-Atom-Bewegung aktiv, bevor er sich vor Jahrzehnten der Grünen Bewegung anschloss. Daneben engagiert er sich im Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Xanten. Es sei ihm ein Herzensanliegen, gemeinsam mit den anderen Parteien und der Verwaltung Xanten noch grüner zu machen.

Am heutigen Samstag verabschieden die Grünen in einem fünfstündigen Workshop ihr Wahlprogramm. Es umfasst die Kapitel „Zukunft autofreies Xanten – Umbau zur Fahrradstadt“, „Niederrheinische Kulturlandschaft erhalten“, „Gutes Klima – auch in der Bürgerschaft“ und „Mehr tun für junge Leute“.