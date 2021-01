Sontheater: Die Erbtante muss noch ein Jahr warten

Sonsbeck. Die Laienspielgruppe Sontheater hat ihre neun Ersatztermine für die Aufführungen der Komödie von Erich Virch ins Frühjahr 2022 verlegt.

Die Kostüme waren fertig geschneidert, die Texte eingeübt, das gesamte Ensemble von Sontheater bereit, sein Publikum mit der turbulenten Komödie „Die Erbtante“ von Erich Virch in fröhliche Verzückung zu bringen. Doch dann kam der Lockdown, Aufführungen waren nicht möglich. Schweren Herzens entschied sich die Sonsbecker Laienspielgruppe, ihre Vorstellungstermine ins Frühjahr 2021 zu verlegen. „Das war ein herber Schlag für unsere Gruppe. Wir haben so lange geübt und wollten uns nun endlich unserem Publikum präsentieren“, sagt der zweite Vorsitzende Eberhard Schwenk. Nun muss die Gruppe einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Denn die Corona-Pandemie grassiert weiter. Ob Aufführungen in der Woche nach Ostern – die Premiere war für den 17. April geplant – möglich sein werden, steht in den Sternen. „Um Planungssicherheit für unsere Zuschauer und für das Ensemble zu haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Ersatztermine in das nächste Jahr 2022 zu verlegen“, sagt Schwenk.

Selbst wenn im April Versammlungen möglich sein sollten, „aktuell kann unsere Gruppe wegen der Kontaktbeschränkungen nicht üben“, erklärt das Vorstandsmitglied. Bei den Proben kommen stets acht bis zehn Leute zusammen, die auf der Bühne miteinander agieren. „Das ist derzeit schlichtweg nicht denkbar“, betont Schwenk. Auch technische Hilfsmittel bringen das Ensemble nicht weiter. Proben per Videokonferenz? „Das ist bei uns nicht machbar“, sagt Schwenk amüsiert. „In den Szenen wirken oft vier oder mehr Personen zusammen, das geht Schlag auf Schlag, und dabei muss jeder kleine Fehler, jede falsche Betonung, sofort korrigiert werden, damit sie nicht hängenbleibt.“ Das Sontheater besteht zwar aus Amateurdarstellern, man habe aber den Anspruch, mit den Profis mithalten zu können und eine hochwertige Produktion auf die Beine zu stellen, so Schwenk. Das schließt tägliche Proben in der heißen Phase vor der Premiere ebenso ein wie den Bühnenaufbau durch Fachleute der Firma Hülsen aus Kevelaer.

Beim Publikum kommt diese Sorgfalt gut an. Seit 23 Jahren bringt das Sontheater schon Komödien auf die Bühne und wird immer beliebter. Beim Kartenverkauf für das Stück „Die Erbtante“ waren sogar alle Tickets innerhalb einer Woche vergriffen. „Das hatten wir noch nie in unserer Vereinsgeschichte“, sagt Schwenk. „Wir haben uns alle riesig gefreut.“ Auch der Zusatztermin war in kürzester Zeit fast ausverkauft.

Um so tragischer ist es für das Ensemble, nun die Aufführungen erneut verschieben zu müssen. „Wir wollen ja auf die Bühne, wir wollen uns präsentieren. Gerade in dem Stück ,Die Erbtante’ ist so viel los, so viel Witz, dass wir uns geradezu danach sehnen, das Lachen unseres Publikums zu hören“, sagt der Mitbegründer des Sontheaters. Er sei immer wieder beeindruckt, wie sehr die Zuschauer mitgingen.

Nun hofft Schwenk, dass die Zuschauer dem Ensemble weiterhin die Treue halten. „Bislang sind wir mit einem blauen Auge durch die Krise gekommen“, sagt er. „Nach der ersten Verlegung der Aufführungstermine haben nur die wenigsten ihre Karten zurückgegeben“, ergänzt der zweite Vorsitzende mit einem großen Dank an die Zuschauer. Auch der Bühnenaufbau konnte noch rechtzeitig storniert werden, so dass keine Kosten entstanden. Sollten jetzt aber reihenweise Karten zurückgegeben werden, werde es auch für das Sontheater eng, so Schwenk.

Karten behalten ihre Gültigkeit

Ersatztermine Alle Karten für die Aufführungen von „Die Erbtante“ behalten ihre Gültigkeit. Die Platzverteilung bei den neuen Terminen 2022 entspricht den ursprünglichen Reservierungen. Die Premiere der Komödie ist für Freitag, 22. April 2022, um 20 Uhr geplant. Die weiteren Vorstellungen sind für Samstag, 23. April 2022, Sonntag, 24. April 2022, Freitag, 29. April 2022, Samstag, 30. April 2022, Sonntag, 1. Mai 2022, Donnerstag, 5. Mai 2022 (Zusatztermin), Freitag, 6. Mai 2022, sowie Samstag, 7. Mai 2022, vorgesehen. Die Vorstellung beginnt jeweils um 20 Uhr, außer sonntags um 18 Uhr.

Kartentausch Wenn Zuschauer ihre Karten auf einen anderen Termin tauschen wollen, hilft das Team von Sontheater unter Tel. 02838 779708 oder per E-Mail an sontheater@online.de dabei.

Kartenrückgabe Die Rückgabe der Tickets gegen Erstattung des Eintrittspreises ist derzeit nur über den Postweg möglich. Die Barauszahlung in der Vorverkaufsstelle Monis Laden ist coronabedingt nicht möglich. Nach einer E-Mail an sontheater@online.de schickt das Team ein vorgefertigtes Formular zu, welches ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit den Original-Eintrittskarten ans Sontheater zurückgeschickt werden muss. Der Betrag wird dann aufs Konto überwiesen.