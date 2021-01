Die Cleves: 16 Jahre lang mehr als Kraut und Rüben

Heike und Theo Cleve haben ihren Obst- und Gemüseverkauf auf dem Xantener Wochenmarkt aufgegeben. Gespräche mit Nachfolgern laufen.

Bis Mitternacht durchhalten, um das neue Jahr zu begrüßen? Für die meisten war das am Silvesterabend Ehrensache – auch ohne Feuerwerk und große Party. Ungleich schwieriger aber war die Aufgabe für die Marktbeschicker in Xanten. Denn viele von ihnen standen am Donnerstag bereits um 3 Uhr auf den Beinen, packten Steigen, sortieren Waren, befüllen Transporter und waren ab 8.30 Uhr für ihre Kunden da. Auch an Silvester sollte schließlich der Wochenmarkt in der Domstadt stattfinden.

Ein Händler-Paar fehlte inmitten der Stände jedoch: Heike und Theo Cleve sagten nicht nur dem Jahr adieu, sie verabschiedeten sich auch von ihren Kunden. Nach 16 Jahren als Marktbeschicker in Xanten haben die Eheleute aus Geldern ihren Obst- und Gemüsestand aufgegeben. Aus Altersgründen, wie das Paar erklärt. „Es waren sehr schöne, aber auch arbeitsreiche Jahre“, sagt Heike Cleve. „Doch so viel Freude wir in Xanten auch hatten, irgendwann geht es eben nicht mehr.“

An Neujahr 2005 hat das Paar den Stand eines älteren Händlerpärchens übernommen. Und passend zum neuen Jahr war es für die Eheleute Cleve damals auch ein Neubeginn. „Wir hatten gar keine Vorkenntnisse, haben vorher noch nie verkauft“, erzählt die 57-Jährige.

Gemeinsam bewirtschaften sie einen Bauernhof, waren zudem anderweitig berufstätig. Theo Cleve war Metzger in einem Schlachthof, erst in Moers, später in Krefeld. „Als der Schlachthof in Krefeld geschlossen wurde, überlegten wir, etwas Neues zu wagen“, so Heike Cleve. Da fiel dem Paar eine Annonce in die Hände, dernach ein Stand am Markt in Xanten zu verkaufen war. „Xanten hat uns als Stadt schon immer zugesagt. Und wir hatten Glück: Es gab mehrere Interessenten, aber wir haben den Zuschlag bekommen.“

Wie sehr die Redensart „aller Anfang ist schwer“ manchmal zutrifft, merkten die Neu-Händler aus Geldern schnell: Der gekaufte Stand war schon in die Jahre gekommen, teilweise morsch, die Dachplane undicht. „Als Händler von außerhalb stand man uns auch erst skeptisch gegenüber“, erinnert sich Cleve. Viele Kunden seien erst mit der Zeit gekommen. „Es hat etwa zwei Jahre gedauert, bis wir uns etablieren konnten.“ Warum das Paar bei der Stange geblieben ist? „Wir hatten trotzdem Spaß an der Arbeit. Man muss sich eben durchbeißen, darf nicht gleich aufgeben“, betont die Geldenerin.

Ab 2007 ging es aufwärts. Die Eheleute investierten dann auch in einen neuen Verkaufswagen. Das Warenangebot wuchs ebenfalls. Neben den Produkten aus eigenem Anbau, darunter Kartoffeln, Salaten, Möhren und Eiern, kamen zum Beispiel Südfrüchte wie Bananen und Trauben dazu. Marmeladen gab’s zudem. Manche Kunden seien dafür extra aus Bocholt, Bochum oder Koblenz angereist und hätten gleich zehn Gläser mitgenommen, so Cleve.

Sechs Tage die Woche gearbeitet, teils von 3 Uhr nachts bis 20 Uhr abends

Entsprechend wuchs aber auch der Arbeitsaufwand. „Viele Leute denken, dass es mit dem Verkauf getan sei“, sagt Cleve. „Was im Hintergrund passiert, sehen sie nicht.“ Im Hintergrund müssen die Waren bei Großhändlern eingekauft, sortiert, aus- und umgepackt werden, müssen die Felder bestellt und gepflegt, die Stände auf- und abgebaut werden. Eine Zeitlang bot das Paar ihre Produkte auch auf dem Wochenmarkt in Krefeld an. „Wir haben sechs Tage die Woche gearbeitet, manchmal von 3 Uhr nachts bis 20 Uhr“, so Cleve.

Und zwar im wahrsten Sinne bei Wind und Wetter. „Bei Schnee mussten wir unseren Standplatz oft genug erst freischippen, bei Eis freihacken, ehe wir die Verkaufstische aufbauen konnten“, erzählt die 57-Jährige. Ein Fitnesscenter sei da überflüssig, ergänzt sie und lacht. Mit sieben Lagen Kleidung pries die Händlerin ihre Waren dann an. Bei Temperaturen bis zu minus acht Grad sind die Geldener rausgefahren. „Darunter würden die Produkte einfrieren“, erklärt Cleve.

Und manchmal erschwerten die Auflagen die Arbeit. 2018 musste der Wochenmarkt wegen des immer größer werdenden Weihnachts-Budenzaubers auf den Domplatz ausweichen. „Das war der totale Reinfall“, bemängelt Cleve noch heute. Nicht nur viele Kunden seien weggeblieben. „Wir Händler kamen mit unseren Lkw auch kaum zum Platz.“ Nur dank der Hilfsbereitschaft unter den Marktbeschickern sei es gelungen, die Wagen „in Millimeterarbeit“ einzuweisen.

Gute Kameradschaft unter Händlern

Diese gute Kameradschaft wird das Händlerpaar vermissen, ebenso wie ihre Stammkundschaft. Viele hätten den Einkauf gerne für einen Plausch genutzt. „Manche erzählten mir sogar von ihren Problemen“, sagt Heike Cleve. Andere seien mit den Worten „Der Chef weiß schon, was ich will“ an den Stand gekommen, um Theo Cleve zu sprechen.

Und der Chef, anfangs eher ruhig und zurückhaltend, wie seine Frau erzählt, „wurde mit der Zeit immer lebendiger“. Doch Theo Cleve ist inzwischen 66 Jahre. „Und die Arbeit wird nicht einfacher“, wie die Gattin betont. Nicht zuletzt deshalb seien die Händler auf dem Xantener Wochenmarkt mit den Jahren weniger geworden. Die Cleves selbst sind aber mit Nachfolgern im Gespräch, die künftig Obst und Gemüse in Xanten verkaufen wollen.

Und: Die Marktbeschicker aus Geldern wollen Xanten nicht den Rücken kehren. „Wir sind in 16 Jahren ein Teil dieser Stadt geworden, wir werden weiter zu Besuch kommen.“

Viermal die Woche frische Ware beim Markt

Der Wochenmarkt findet zu folgenden Zeiten statt: Am Marktplatz in Xanten montags von 13 bis 18 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr.

In Marienbaum am Parkplatz an der B 57 (Kalkarerstraße) freitags von 7.30 bis 13 Uhr.