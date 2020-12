Die Bevölkerung von Xanten wird älter

Xanten. Im vergangenen Jahr waren die Einwochenr der Stadt Xanten im Durchschnitt 47 Jahre alt. Nur im neun NRW-Kommunen lag der Schnitt höher.

Xanten gehört in Nordrhein-Westfalen zu den zehn Städten und Gemeinden mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Das geht aus einer Statistik des Landesbetriebs IT NRW hervor. Demnach waren die Xantener im Jahr 2019 im Durchschnitt 47 Jahre alt. Das bedeutete Rang 387 von allen 396 Städten und Gemeinden in NRW. Nur in Schermbeck (47 Jahre), Sprockhövel (47), Monschau (48), Hellenthal (48), Herdecke (48), Bad Münstereifel (48), Hünxe (48), Heimbach (49) und Bad Sassendorf (49,9) war der Altersdurchschnitt höher. Das niedrigste Durchschnittsalter in NRW ermittelten die Statistiker für Augustdorf (38,8 Jahre). In Alpen lag das Durchschnittsalter bei 47 Jahren (Rang 382), in Rheinberg bei 46 Jahren (Rang 320), in Sonsbeck bei 46 Jahren (Rang 290), im Kreis Wesel bei 46 Jahren und in NRW bei 44 Jahren.

Der Altersdurchschnitt von Xantens Bevölkerung ist vor allem in den vergangenen 20 Jahren gestiegen. Rein rechnerisch waren die Einwohner 1980 im Durchschnitt 38 Jahre alt. Bis 1990 stieg das Durchschnittsalter auf 39 Jahre, bis 2000 auf 40 Jahre, bis 2010 dann auf 44 Jahre, bis 2015 auf 46 Jahre und bis 2019 auf 47 Jahre (also plus neun Jahre seit 1980). Landesweit war der Anstieg dagegen geringer: Rein rechnerisch waren Nordrhein-Westfalens Einwohner im Jahr 1980 durchschnittlich 38 Jahre alt, 2000 dann 41 Jahre alt und 2019 schließlich 44 (plus sechs Jahre seit 1980). Xantens Bevölkerung alterte also mehr als die Bevölkerung anderer Kommunen: 1980 lag die Stadt mit ihrem Altersdurchschnitt noch im Mittelfeld aller Städte und Gemeinden (Rang 245), genauso wie 1990 (Rang 217) und 2000 (Rang 220). 2010 gehörte Xanten dagegen zum Drittel mit dem höchsten Altersdurchschnitt (Rang 304). Fünf Jahre später, also 2015, war die Stadt schon unter den 20 Kommunen mit dem höchsten Altersdurchschnitt (Rang 382).

Langsameres Wachstum

In den vergangenen knapp 40 Jahren ist Xantens Bevölkerung auch gewachsen: 1980 hatte die Stadt 15.748 Einwohner, Ende 2019 waren es 21.607 (plus 5859 Frauen und Männer). Der Anteil der Menschen im Alter von 60 Jahren und älter stieg in diesen vier Jahrzehnten von 18,2 auf 33 Prozent, der Anteil der anderen Altersgruppen fiel dagegen. 1980 waren noch 27 Prozent der Einwohner unter 19 Jahre alt gewesen, 2019 waren es dagegen nur noch 15,8 Prozent. Der Anteil der Frauen und Männer zwischen 19 und 60 Jahre sank von 54,8 im Jahr 1980 auf 51,2 im Jahr 2019. Diese Entwicklung setzte sich auch fort, als Xantens Bevölkerung nur noch langsam wuchs: Zwischen den Jahren 2000 und 2019 bekam die Stadt rund 1000 Einwohner dazu. Der Anteil der älteren Menschen (60 Jahre und älter) stieg in dieser Zeit von 23 auf 33 Prozent, der Anteil der Jüngeren (unter 19 Jahre) sank von 22,6 auf 15,8 Prozent.

Auch landesweit stieg der Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung in den vergangenen 40 Jahren, aber nicht so stark wie in Xanten. 1980 waren 18,7 Prozent der Frauen und Männer in NRW 60 Jahre oder älter gewesen, 2019 waren es dagegen 28 Prozent. Der Anteil der Einwohner unter 19 Jahren fiel in dieser Zeit von 24,7 Prozent im Jahr 1980 auf 17,8 Prozent 2019. Der Rest war zwischen 19 und 60 Jahre alt: 1980 waren es 56,6 Prozent gewesen, 2019 mit 54,3 Prozent etwas weniger.

In den nächsten Jahren wird sich die Entwicklung wahrscheinlich fortsetzen. Das zeigt eine Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung der Stadt Xanten, die IT NRW als Statistisches Landesamt vorgelegt hat. Demnach steigt der Anteil der älteren Menschen (60 Jahre und älter) an der gesamten Bevölkerung der Stadt auf 45 Prozent im Jahr 2040. Gleichzeitig werden laut der Prognose immer weniger junge Menschen in Xanten leben: Demnach wird der Anteil der Menschen unter 18 Jahre bis 2040 auf 14,2 Prozent sinken. Auch der Anteil der Frauen und Männer im Alter von 18 bis 60 Jahre geht zurück: auf 40,8 Prozent. Sollte diese Prognose eintreffen, stellen die Menschen über 60 im Jahr 2040 die größte Altersgruppe in Xanten.

Den Statistiken von IT NRW lassen sich zwei mögliche Erklärungen für die Entwicklung der Altersstruktur entnehmen. Erstens: Zwischen 2013 und 2019 sind in Xanten insgesamt 832 Menschen weniger geboren worden als gestorben. Es lag an der Zuwanderung, dass die Bevölkerungszahl trotzdem nicht sank. Unter den Zugezogenen waren im Jahr 2019 alle Altersgruppen vertreten. Aber, und das ist die zweite mögliche Erklärung, im Vergleich mit dem kreis- und landesweiten Durchschnitt zogen nach Xanten mehr Menschen, die schon 50 Jahre oder älter waren, und weniger, die jünger waren. Für eine weitergehende Betrachtung fehlen aber die Angaben der Vorjahre. wer