Sonsbeck. Der Dinslakener Regisseur Adnan Köse möchte eine Dokumentation über den Wolf und das Leben mit ihm drehen. Er will so den Menschen die Angst vor Wölfen nehmen.

Die Angst vor Wölfen nehmen - Besuch in Sonsbeck

Entspannt steht Jos de Bruin mit seinem Lederhut und einer Tasse Kaffee an seinem Wolfsgehege vor der Schar Interessierter, die zu einem seiner Wolfsseminare nach Sonsbeck gekommen sind. Etwas abseits knipst derweil der Dinslakener Adnan Köse mit seiner Kamera, während ein Tier nahe der Gruppe umherläuft und sich sogar streicheln lässt. „Heute machen wir Aufnahmen vom Wolfsseminar“, verrät der Dinslakener Regisseur. Köse bereitet sich mit seinem Besuch bei de Bruin auf die Arbeit vor, die in den kommenden Wochen vor ihm liegt. Denn er möchte eine Doku über den Wolf und das Leben mit ihm drehen.

Herz für Wölfe und Hunde

„Ich komme aus einer Bauernfamilie, habe ein Herz für Wölfe und Hunde“, erläutert der 49-jährige Filmemacher, der auch schon eine Dokumentation über die Duisburger MSV-Legende Bernard „Ennatz“ Dietz gedreht hat, seine Motivation. „Ich habe mich mit dem Thema und der Geschichte von Jos beschäftigt. Jos und Gabi Steegmann, die mit ihm hier zusammen arbeitet, machen eine tollen Job. Das sind Charaktere – und die will ich kennenlernen.“

Dazu, so Köse, habe er bewusst auf eine Zusammenarbeit mit einem Sender verzichtet, um eine vertrauensvolle Basis herzustellen. „Ich bringe mein eigenes Equipment und eine kleine Mannschaft mit. Kamera und Schnitt, das mache ich alles alleine.“ Er möchte die beiden Protagonisten in den Mittelpunkt stellen, sie erzählen lassen, ihre Arbeit vorstellen. „Auch, um den Leuten die Ängste zu nehmen.“ Dazu will er Experten wie Peter Malzbender vom Nabu einbinden und so das Thema fundiert aufarbeiten. Wann der Film erscheint, wird, kann Köse aber derzeit noch nicht einschätzen.

„Es gibt viel Hetze gegen den Wolf“

Eine ausführliche Doku-Aufklärung brauche es aber dringend, freut sich Jos de Bruin über den Ansatz von Köse. „Es gibt soviel Hetze gegen den Wolf“, macht der 55-jährige deutlich, der sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit den Tieren beschäftigt. „1994 habe ich meinen ersten Wolf privat aufgenommen“, erinnert sich der gebürtige Niederländer an die Anfänge.

Zuerst hielt er in seiner Heimat auf einem Bauernhof Tiere, bis der Platz dafür nicht mehr reichte. Seit fünfzehn Jahren nun arbeitet und lebt er in Sonsbeck. Aktuell hält er elf Tiere vor Ort, hinzu kommen noch zwei in einem Wildpark in Haltern am See. „Die Verbundenheit, die man hat, das kann man nicht erklären“; beschreibt Gabi Steegmann, die seit drei Jahren de Bruin unterstützt, ihre Faszination für die Tiere. „Wir haben hier 150 Jahre lang keine Wölfe gehabt“ sagt de Bruin und versteht, warum es den Menschen am Niederrhein noch schwerfällt, mit der Rückkehr der Tiere in freier Wilbahn vorbehaltlos umzugehen. „Das ist das ,Rotkäppchen“-Syndrom’.“

Konsequente Maßnahmen

Natürlich müsse man wissen, wie man mit den Tieren umgeht – schließlich handelt es sich um Raubtiere, die aber in letzter Konsequenz nicht gefährlicher seien als andere Wildtiere eben auch. „Und natürlich tötet der Wolf auch, aber er jagt viele alte und schwache Tiere sowie Jungtiere. Zumeist nimmt er die Schwächeren raus.“

Mit konsequenten Maßnahmen könne man zum Beispiel Schafbestände auch schützen – durch dauerhaft aktive Stromzäune, die ihm die Jagd auf die Tiere abgewöhnen. „Man darf es ihm einfach nicht einfach machen.“