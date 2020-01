Rheinberg. Auf dem Gelände der Grundschule in Annaberg soll eine neue Kita gebaut werden. Modernität und die energetische Bauweise überzeugen die Politik.

Der zweite Kita-Entwurf kommt bei Rheinbergs Politikern an

Eingeschossig, barrierefrei und mit großen Glasfronten sehr modern: So soll die neue Kindertagesstätte auf dem Gelände der Grundschule am Annaberg im Bereich der Schützenstraße und der Straße „Zu den Stationen“ aussehen. Dieser zweite Entwurf gefiel den meisten Mitgliedern des Rheinberger Bau- und Planungsausschusses schon deutlich besser als die erste Version, die im September des letzten Jahres dem Ausschuss präsentiert wurde.

Zu teuer, zu großer Flächenverbrauch, zu wenig Bewegungsspielraum lautete die Kritik damals. Die gewünschte mehrgeschossige Bauweise wurde dann aber aufgrund der Barrierefreiheit, dem Interessenkonflikt zwischen Kindergarten und Ruhebedürfnis der möglichen Bewohner der oberen Etage sowie den zusätzlichen Baukosten von 3,7 Millionen Euro abgelehnt.

„Der neue Entwurf hat viele positive Änderungen. Vor allem die moderne Gestaltung und die energetische Bauweise haben uns gefallen“, sagte Heinz Engelke (CDU). Die drei Kindergruppen werden in drei eigenen Baukörpern, die jeweils ein zur Straße „Zu den Stationen“ giebelständiges Satteldach haben, betreut. Jedes der kleinen Häuser erhält zur Orientierung der Kinder eine eigene Farbe. Die Gruppen-, Neben- und Personalräume werden großzügig verglast. Im Bereich Ecke Schützenstraße/Zu den Stationen wird in einem weiteren Gebäude die Mensa untergebracht.

Der Eingang der Kindertagesstätte befindet sich im mittleren Gebäude, das so zurückgesetzt ist, dass sich eine halböffentliche Hofsituation als Treffpunkt für Eltern und Kinder ergibt. Dadurch erfolge auch eine architektonische Auflockerung des geplanten Gebäudes, die im ursprünglichen Entwurf vermisst wurde. Im Zuge der Umgestaltung der Außenanlagen wird der Bolzplatz auf dem Grundstück neu angelegt. Baukosten von 3,28 Millionen, inklusive Küche, jedoch ohne weitere Einrichtung fallen für die Errichtung an. Über das Investitionsprogramm des Landes NRW ist eine Bezuschussung der Bau- und Einrichtungskosten bei Kita-Neubauten in Höhe von 90 Prozent vorgesehen.

Kita-Planung in Rheinberg: Jährliche Kostensteigerung

Die Kosten wurden vom Ausschuss immer noch als hoch eingestuft. „Bei der Kalkulation sind wir in Anbetracht der Baukostenentwicklung vorsichtig. Wir haben aufgrund der Konjunktur jährlich eine Steigerung von sechs Prozent“, erklärte der Technische Beigeordnete der Stadt, Dieter Paus. Mit der jetzigen Kalkulation sei man aber am oberen Limit.

„Da kommt trotzdem zusätzlich noch ein ganz schön großer Batzen Geld zu“, mahnte Hans Peter Götzen (FDP). Er nannte eine Einzäunung des Geländes, den Bau einer Matschanlage oder eine notwendige Beschattung. „In Alpsray hat uns die Gestaltung des Spielgeländes noch einmal 120.000 Euro gekostet.“ Einstimmig wurde die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden beschlossen, damit der Planungsprozess fortgesetzt werden kann.