Der Rheinberger Adventsmarkt – beschaulich und einfach schön

Er ist klein, beschaulich, aber absolut gemütlich – der Adventsmarkt rund um die evangelische Kirche in Rheinberg. Zum 22. Mal veranstaltete der Verein „Spektakel Rheinberg“ am Wochenende den Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, Glühwein und Kuchenbuffet sowie jeder Menge Musik. Gut zwei Dutzend Holzhütten waren aufgebaut. Darin boten Vereine und Hobbyaussteller ihre Waren an.

Zum fünften Mal war Martina Thiemann dabei. Sie verkaufte moderne und dekorative Schutzengel aus Holz und Edelstahl. „Schutzengel braucht man immer, nicht nur an Weihnachten“, sagte sie lachend. Die abstrakten Figuren fertigt die Rheinbergerin in Handarbeit an, verziert werden sie mit verschiedenen Stoffen. Thiemann schätzt besonders die familiäre Atmosphäre des Marktes. „Man kennt sich mittlerweile. Es ist ein harmonisches Miteinander unter uns Händlern.“ Ein paar Stände weiter, gab es Honig und Wurstwaren.

Der Förderverein des Kindergartens St. Anna verkaufte handgemachte Dekoartikel. Ein Rundgang zeigt: Der Verein hat auch dieses Mal viel Wert aufs Detail gelegt: Zwischen den Häusern und der Kirche hingen viele Lichterketten, Weihnachtskugeln und dekorative rote Sterne. Das Ambiente stimmte.

„Es ist sehr besinnlich, weil der Markt nicht zu groß ist“, erklärte Händlerin Ingrid Hüsch, die zum ersten Mal mitgemacht hat. Viele bunte Kleinigkeiten, wie Vogelkuchen, Skulpturen oder Seifen hat Hüsch angeboten. „Alles ist selbstgemacht“, betonte sie.

Umfangreiches Bühnenprogramm

Auf der Bühne gab es am Samstag und am Sonntag ein umfangreiches Live-Programm. Die Band „Doris D“ spielte dreistimmige deutsche Rock- und Popmusik, die Gruppe „Moodish“ unterhielt mit Partymusik. Singer-Songwriter Philipp Hemmelmann coverte bekannte Lieder von Jessie J oder One Direction. Er präsentierte sie in einer akustischen Version. Es war keine typische Weihnachtsmusik, wie man sie so oft auf Adventsmärkten hört, aber genau das kam bei vielen Besuchern an. „Weihnachtslieder werden überall im Radio und in den Geschäften gespielt. Es ist toll, hier einfach abwechslungsreiche Live-Musik zu hören. Da bleibe ich gerne länger stehen“, sagte Besucher Michael.

So wie er machten es viele: Unter den großen Sonnenschirmen, die zu Regenschirmen umfunktioniert wurden, hörten sie der Musik zu. Weitere Pavillons wurden aufgestellt. Und gegen die Kälte half schließlich ein heißer Glühwein. Wem es dann doch zu kalt und nass war, der wärmte sich bei Kaffee, Kuchen und Waffeln im angrenzenden Gemeindesaal auf. Hier herrschte besonders viel Betrieb. Zwar kamen besonders am Samstagnachmittag nicht so viele Besucher wegen des durchwachsenen Wetters, die Stimmung der Händler und der Besucher trübte das aber sichtlich nicht.

Chormusik von „Da Capo Borth-Wallach“

Weihnachtlich wurde es dann am Sonntag auf der Bühne: Der Chor „Da Capo Borth-Wallach“ sang eine Mischung aus modernen, weltlichen und kirchlichen Weihnachtsliedern und auch das Ensemble Nahtlos, bestehend aus Norbert Knabben und Hans Lammert, präsentierte ein Weihnachtsprogramm zum Mitsingen. Ein Zauberer zog über den Markt und Bernard Bauguitte erzählte in seinem Puppentheater die Abenteuer vom Weihnachtsmann Thadäus und Willi Wal.