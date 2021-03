Der Musikkreis in Alpen trotzt der Corona-Krise

Alpen. Zum 40-jährigen Bestehen plant der Alpener Verein trotz Pandemie ein Jubiläumsprogramm. Es gibt Klassik, Jazz und ein Wiedersehen mit Musikern.

Es war im Jahr 1981, als sich ein paar Alpener zusammentaten, um den Musik- und Literaturkreis ins Leben zu rufen. „Sie fanden die Orgel und den Raum in der evangelischen Kirche einfach schön und wollten deshalb dort regelmäßig Veranstaltungen anbieten“, erzählt André Emmerichs, Geschäftsführer des Musik- und Literaturkreises. Und so gründeten sie im März vor 40 Jahren den eingetragenen Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das kulturelle Angebot im Bereich der klassischen Musik und Literatur im Alpener Raum zu erweitern. Sechs bis acht Veranstaltungen gibt es jedes Jahr.

Das Repertoire reicht von Kammermusik über Jazzfrühschoppen und Kabarett bis hin zu Autorenlesungen. „Wir stellen immer ein kleines, aber feines Programm auf die Beine und probieren neue Formate aus. Das hat sich in den letzten 40 Jahren bewährt“, sagt Emmerichs.

Klaus Schäpers, stellvertretender Vorsitzender, André Emmerichs, Geschäftsführer und Kerstin Pieper, Vorsitzende des Musik- und Literaturkreises Alpen (von links) präsentieren das Programm fürs Jubiläumsjahr. Foto: Musik- und Literaturkreis Alpen / NRZ

So richtig groß können die Mitglieder das Jubiläum coronabedingt aber nicht feiern. Dennoch haben sie ein Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt. „In unserem Jubiläumsjahr nichts zu planen, war für uns keine Option“, betont der Geschäftsführer. Bereits Mitte des letzten Jahres wurde das Programm für 2021 fertiggestellt. „Da sind wir auch ehrlicherweise davon ausgegangen, dass wir bis dahin mit Corona durch sind.“

Zwei der fünf Veranstaltungen mussten bereits verschoben werden. Wegen der Pandemie und des Infektionsgeschehens ist es weiterhin möglich, dass die geplanten Konzerte und Lesungen verschoben oder ganz abgesagt werden müssen.

Unter Vorbehalt hat der Vorstand aber geplant: Am Sonntag, 20. Juni, 17 Uhr, wird der Lese-Lieder-Abend unter dem Titel „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ mit den Alpener Musikern Judy Bailey und Patrick Depuhl in der evangelischen Kirche nachgeholt. Eigentlich war diese Veranstaltung für Februar geplant. Karten gibt’s ab dem 31. Mai im Vorverkauf für 10 Euro und an der Abendkasse für 12 Euro.

Weiter geht es am Sonntag, 4. Juli, um 11 Uhr, mit dem Jazzfrühschoppen im Lesegarten hinter dem Rathaus. Die Gruppe „Super-Jazz“ präsentiert wieder einmal diverse Stilarten des Jazz sowie bekannte Evergreens und orientiert sich an Größen wie Louis Armstrong, den Blues Brothers oder Frank Sinatra. Sie interpretieren die Klassiker mal modern, mal klassisch. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 26. September, 17 Uhr, steht anlässlich des Jubiläums ein barockes Festkonzert mit dem Ensemble „Covert Royal Köln“ auf dem Programm. In der ev. Kirche präsentiert das Orchester barocke, klassische und romantische Oratorien und Passionen, die seit dem 18. Jahrhundert kaum noch aufgeführt werden.

Die Stammbesetzung des Ensembles besteht aus Oboen, Fagott und Cembalo. Ergänzt wird sie je nach Programm von Naturhörnern, Naturtrompete und Viola d’amore, in klassischer Besetzung durch Klarinetten und Englischhörner. Tickets sind ab dem 6. September im Vorverkauf (18 Euro) und auch an der Abendkasse (20 Euro) erhältlich.

Am 31. Oktober, 11 Uhr, wird im Foyer des Rathauses die musikalische Reise von Wien nach New Orleans „Let’s Do It“ mit dem Mercator-Ensemble Duisburg nachgeholt. Wegen des verlängerten Lockdowns fällt die für den 18. April angesetzte Veranstaltung aus. „Let’s Do It“ ist die Aufforderung zum Mitschwingen, Mitschwelgen und Mitschmunzeln. Das vierköpfige Streichensemble vereint Klassik mit Jazz, Kaffeehaus mit Blues-Bar und Walzer mit Tango-Musik. Der Vorverkauf startet am 18 Oktober. Karten sind dann für 10 Euro sowie für 12 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Eine gute Tradition des Musik- und Literaturkreises ist das jährliche offene Singen zur Advents- und Weihnachtszeit, das abwechselnd von den Alpener Chören gestaltet wird. In diesem Jahr richtet der Kirchenchor St. Nikolaus Veen in der gleichnamigen Kirche in Veen das Singen am Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr, aus. In beschaulicher Atmosphäre werden traditionelle, aber auch moderne Advents- und Weihnachtslieder gemeinsam gesungen. Der Eintritt ist frei. Mit dieser Veranstaltung endet das Jubiläumsjahr.