Der Kampf für den Notarztstandort Xanten geht weiter

Die nächtlichen Notarztstandorte Rheinberg und Xanten sollen aufgegeben und ein gemeinsamer Standort für die Nacht mit einem Notarzt in Alpen errichtet werden. Das sieht der neue Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplans vor. Nach vielen Diskussionen konnte zunächst der Erhalt des Standortes Xanten für ein Jahr erreicht werden. Die Verwaltung der Stadt Xanten schickte zusammen mit dem Josef-Hospital und dem Förderverein des Krankenhauses jetzt einen Bürgerantrag ins Weseler Kreishaus. Der Kreistag kommt am 12. Dezember zusammen, um über den Rettungsdienstbedarfsplan zu entscheiden. Die Antragssteller fordern die Beibehaltung des Ist-Zustandes.

Zwei Notärzte für das Gebiet zwischen Rheinberg und Xanten

Demnach sollte das Xantener Notarzteinsatzfahrzeug weiter täglich 24 Stunden besetzt sein. Die Zusammenlegung der Wachen in Alpen von 19 bis 9 Uhr soll ausbleiben. Um zu verdeutlichen, wie wichtig zwei Notärzte für das Gebiet zwischen Rheinberg und Xanten sind, hat die Stadt Xanten eine Liste mit Einsätzen erstellt, in denen die Notärzte aus Rheinberg und Xanten nachts zeitgleich beziehungsweise in einer Zeitspanne innerhalb einer Stunde Einsätze hatten. Vom 7. Mai bis zum 22. November war dies 29 Mal der Fall. „Wäre – wie geplant – ein Notarzt weniger eingesetzt, würde dies bedeuten, dass für einen zweiten Einsatz entweder kein Notarzt zur Verfügung stand oder sehr lange Anfahrtswege zurückgelegt werden müssten“, betonte Bürgermeister Thomas Görtz.

Sondersitzung zum Thema

Um für den Erhalt des nächtlichen Standorts in Xanten zu werben, luden der Geschäftsführer des Krankenhauses, Michael Derksen und der Vorsitzende des Fördervereins, Alfred Melters, die beiden für das Xantener Stadtgebiet zuständigen CDU-Kreistagsabgeordneten Dietmar Kisters und Heinz-Peter Kamps gestern zum Gespräch in die Xantener Rettungswache ein. Kamps betonte, dass der Antrag in seiner Fraktion ernst genommen werde. Es gebe in der kommenden Woche eine Sondersitzung zum Thema. Görtz fragt sich, wie die neue Lösung finanziell günstiger sein soll. Er sprach von „Doppelstrukturen“, wenn tagsüber das Krankenhaus einen Notarzt stellt und nachts der Kreis einen am Standort Alpen. Die entkräftende Argumentation zu möglichen Paralleleinsätzen des Notarztes seitens des Kreises, bezeichnet der Bürgermeister stellenweise als „schwachsinnig“ und „zynisch“. Die CDU-Kreistagsabgeordneten bezogen nicht klar Stellung, ob sie im Kreistag für oder gegen den Erhalt des nächtlichen Notarztstandorts in Xanten stimmen werden. „Wenn sich der Kreis nicht von diesem Rettungsdienstbedarfsplan trennt, wird es Menschen geben, die diesem Plan zum Opfer fallen“, sagte Krankenhaus-Geschäftsführer Derksen. Alfred Melters kündigte Plakate und eine Unterschriftenaktion an, die der Förderverein organisieren will.