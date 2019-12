Das war in Rheinberg das Jahr 2019

Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. In der heutigen und in den Ausgaben der kommenden Tage schauen wir an dieser Stelle auf das zurück, was 2019 politisch, kulturell oder bewegend in Rheinberg, Alpen, Xanten und Sonsbeck war. Los geht es heute mit dem Rückblick von Januar bis März.



Zugausfälle bei der RB31

Für Pendler startete das Jahr gar nicht gut. Wegen des hohen Krankenstandes bei den Lokführern der Nordwestbahn fielen über Wochen Fahrten auf der Strecke der Regionalbahn (RB) 31 „Der Niederrheiner“, zwischen Duisburg und Xanten aus. Das Unternehmen reagierte und ersetzte zwischen Februar und Mai einige Verbindungen durch Busse. Die Grünen der fünf Ortsverbände aus Rheinberg, Alpen, Xanten, Sonsbeck und Moers schlossen sich zusammen und starteten eine gemeinsame Unterschriftenaktion, um die Bundespolitik auf die Bahnprobleme aufmerksam zu machen. Die Nordwestbahn stellte im April vier und im September neun neue Lokführer ein.

Bürgerinitiative gegen Erweiterung des Orsoyer Hafens

Die Sorge um die mögliche Erweiterung des Güterhafens in Orsoy war groß. Auch, weil Beeinträchtigungen durch Schmutz, Staub und Lärm durch den Betrieb die Anwohner ohnehin schon auf die Palme brachten. 120 Bürger kamen Ende Januar zur Gründungsversammlung der Interessengemeinschaft Hafen, um sich gemeinsam zur Wehr zu setzen. Die Niag als Betreiberin des Hafens erhöhte im Sommer die Zahl der stationären Beregnungsanlagen an den Halden, um den Staub zu minimieren. Statt 30 bewässern gut 40 Anlagen die Kohleberge. Im September kam der Tüv Nord zu einem positiven Ergebnis der gemessenen Geräuschemissionen aus dem Hafen. Um den Anwohnern jedoch noch weiterentgegenzukommen, schaffte die Niag das akustische Signal der Radlader ab.

Holz- und Fischmarkt werden saniert

Knapp sechs Monate lang waren ab Januar Holz- und Fischmarkt dicht, da die Straße unter anderem ein neues Pflaster erhielt. Die

In Rheinberg wurde im Janjuar mit den Bauarbeiten auf dem Fischmarkt und Holzmarkt begonnen. Foto: Foto: Fischer,

Baumaßnahme war nach dem Großen Markt und dem Kirchvorplatz die dritte Maßnahme aus dem integrierten Handlungskonzept Historischer Ortskern Rheinberg.

Cannabis-Prozess

In einem Birtener Bauernhaus fand die Polizei eine professionell angelegte Marihuanaplantage hinter einer per Knopfdruck zu öffnenden Schrankwand. Knapp acht Kilogramm Marihuana und 560 Pflanzen wurden sichergestellt. Wegen zu unsicherer Beweise, verließen zwei Angeklagte das Gericht mit Bewährungsstrafen, ein weiterer Angeklagter wurde freigesprochen.

Security für Xantens Innenstadt

Um gegen Vandalismus an Schulen oder im Kurpark vorzugehen, hat die Stadt Xanten einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, der nachts in der Innenstadt auf Streife unterwegs ist. Nach acht Monaten zog die Verwaltung ein erstes positives Zwischenfazit: Es gab Vandalismusschäden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Das ist deutlich weniger als in den beiden Vorjahren. 2017 waren es 81.000 Euro und ein Jahr später sogar über 86.000 Euro. Der Rat verlängert den Vertrag mit den Sicherheitsmännern bis Ende März 2020.

50. Rosenmontagszug in Veen

Der Elferrat de Veenze Kräje bereitete unter dem Karnevalsmotto „Unverwechsel-Wunderbar im großen Jubiläumsjahr“ den 50. Rosenmontagszug durch Alpen-Veen vor. Wegen des schlechten Wetters musste der Start des Zuges um mehrere Stunden verschoben werden. Rund 15.000 Narren jubelten den fast 50 Wagen und Fußgruppen zu.

Amplonius-Statue mit Rechtschreibfehlern

Im März wurde die lebensgroße Amplonius-Statue vor der Rheinberger St.-Peter-Kirche eingeweiht. Paul Feltes gab zu seinem 90. Geburtstag den Anstoß für die Errichtung des Denkmals für den einstigen Gelehrten aus dem 14. Jahrhundert. Im Infotext über Amplonius Rating de Berka, der auf dem Buch am Fuße der Statue zu lesen ist, gab es allerdings zwei Rechtschreibfehler, die für Aufsehen in der Stadt gesorgt haben. Im April verstarb Initiator Paul Feltes im Alter von 92 Jahren.

Ortsumbau in Alpens Mitte beginnt

Startschuss für die „Neue Mitte“, das neue Alpener Wohnzimmer rund um Burgstraße, Amaliengalerie und Sparkassen-Filiale. Mit dem Spatenstich im März wurde das ambitionierte Projekt des Ortsumbaus auch in der Praxis gestartet. Kritik gab es für den Springbrunnen im „kleinen Wohnzimmer“ gegenüber vom Rathaus. Die drei Brunnen stehen für die drei Burgen in Alpen. Die SPD hatte sich die Gestaltung anders vorgestellt und warf der Verwaltung zu intransparente Planungen beim Umbau des Ortskerns vor. Auch die Grünen kritisierten: Sie fordern, dass die Bäume nicht in Kübeln, sondern in die Erde gepflanzt werden.