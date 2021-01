Ausblick auf die Lokalpolitik: Das kommt 2021 auf Xanten zu

Xanten Corona bestimmt weiter die Politik. Aber daneben stehen in Xanten Themen an, um die sich Verwaltung und Rat 2021 kümmern werden. Eine Übersicht.

Verkehr und Umwelt: Politik und Verwaltung werden in diesem Jahr weiter darüber beraten, wie sich der Straßenverkehr in Xanten reduzieren oder anders lenken lässt. Die Stadt lässt dafür von einem Fachbüro ein Mobilitätskonzept erarbeiten. Im vergangenen Jahr wurde auch schon ermittelt, welche Defizite von der Bevölkerung gesehen werden, wo sie also gefährliche Situationen im Straßenverkehr erleben. Das konnten Bürger online angeben, sie hatten aber auch die Möglichkeit, an einer Radtour oder einem Spaziergang mit dem Fachbüro teilzunehmen. Außerdem waren Workshops geplant, aber diese mussten wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Deshalb haben sich auch insgesamt die Arbeiten am Mobilitätskonzept verzögert. Eigentlich sollte der Abschlussbericht Ende 2020 vorliegen.

Zusätzlich haben CDU und Grüne die Verwaltung damit beauftragt, weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt zu prüfen, unter anderem Tempo 20 innerhalb der Wallstraßen. Außerdem sollen zehn Prozent der Parkplätze für Anwohner reserviert oder in Grünflächen umgewandelt werden. Die Verwaltung dürfte auch dafür in den nächsten Monaten Vorschläge vorlegen – entweder im Rahmen des Mobilitätskonzepts oder zusätzlich dazu.

Investitionen: Xanten muss in den nächsten Jahren einige größere Investitionen stemmen. Die Gebäude der beiden weiterführenden Schulen, also des Gymnasiums und der Gesamtschule, müssen saniert werden; außerdem braucht die Stadt eine neue Mehrfachturnhalle oder muss die Landwehrturnhalle erweitern, und das Hallenbad muss saniert werden, genauso wie das Fürstenbergstadion. Darüber hinaus soll das Amphitheater in Birten erneuert werden. Die Beratungen für diese Investitionen haben schon begonnen, in diesem Jahr werden sie fortgesetzt, dabei wird es auch um die Finanzierung gehen. Auf der hohen Kante hat die Stadt kein Geld. In der Vergangenheit hat sie für einige größere Investitionen Fördermittel erhalten, darauf hofft sie auch jetzt – vorausgesetzt, es gibt passende Programme von Bund und Land.

Allerdings ist Xanten dann auch nicht die einzige Kommune, die auf einen Zuschuss hofft, und in der Regel wird ein Eigenanteil verlangt, also auch bei einer Förderung muss die Stadt noch selbst Geld aufbringen. Verwaltung und Politik müssen daher beraten, wie sich die erforderlichen Investitionen in den nächsten Jahren finanzieren lassen – und in welcher Reihenfolge. Die Politik hat die Verwaltung im vergangenen Jahr damit beauftragt, eine Prioritätenliste vorzulegen. Im Fall der Gesamtschule geht es nicht nur darum, wie dringend die Sanierung ist und wann das Geld dafür ist, sondern auch, wie Sonsbeck dazu steht. Die Stadt bildet mit der Gemeinde einen Schulverband. Sonsbeck hatte 2020 angekündigt, dass es mit Xanten über die weitere Zusammenarbeit sprechen will. Ein Ergebnis ist noch nicht bekannt.

Steuern: Die Verwaltung stellt am 26. Januar den Entwurf für den kommunalen Haushalt in diesem Jahr vor. Mitte März soll der Plan mit den Einnahmen und Ausgaben der Stadt verabschiedet werden. Es dürfte dann auch darum gehen, wie der Haushalt ausgeglichen werden kann – nicht nur 2021, sondern auch langfristig. Xantens Einnahmen liegen grundsätzlich unter den Ausgaben der Stadt, es geht um ein chronisches Defizit von 1,5 Millionen bis zwei Millionen Euro. Deswegen hatten Verwaltung, CDU und SPD schon im vergangenen Jahr über eine Erhöhung der Grund- und der Gewerbesteuer sprechen wollen, dabei sollte es auch um den Zeitpunkt gehen, wann die höheren Hebesätze gelten sollten. Wegen der Corona-Pandemie verschoben sie diese Debatte. Aber eine Entscheidung steht an, und die Erhöhung soll noch 2021 in Kraft treten.

Die Auswirkungen für den Bürger sind noch nicht klar. Die Grundsteuer A wird von landwirtschaftlichen Betrieben bezahlt, die Grundsteuer B von Grundstückseigentümern, von Vermietern kann sie auf die Nebenkosten umgelegt werden. Die Gewerbesteuer wird von Unternehmern überwiesen. Die Hebesätze liegen nach Angaben der Verwaltung bisher unter dem Durchschnitt im Kreis Wesel, und die drei kommunalen Steuern wurden in Xanten zuletzt vor acht Jahren erhöht. Die Alternative zu einer Anhebung wäre, Ausgaben zu streichen. Sonst droht irgendwann die Haushaltssicherung, so wie in Rheinberg. Dort werden deswegen schon schmerzhafte Debatten geführt, zum Beispiel darüber, ob die Beiträge für die Betreuung von Kindern angehoben werden müssen.

Tourismus: In diesem Jahr wird die Entscheidung erwartet, ob der Niedergermanische Limes ein Teil der internationalen Unesco-Welterbestätte „Grenzen des Römischen Imperiums“ wird. Davon würde auch Xanten profitieren: Auf dem Fürstenberg bei Birten befand sich das Doppellegionslager Vetera I, das bis zu seiner Zerstörung im Jahr 70 nach Christus mit 10.000 Mann das größte Standlager im Römischen Imperium war. Südlich davon sind bis heute die Reste des aus Holz und Erde errichteten Amphitheaters erhalten geblieben. Beides gehört zum Niedergermanischen Limes und würde durch eine Anerkennung als Weltkulturerbe zusätzliche Aufmerksamkeit bekommen. Xantens Tourismus würde also profitieren. Auch deshalb soll das Amphitheater in Birten erneuert werden, um den historischen Charakter wieder mehr in den Vordergrund zu bringen (siehe Investitionen). Das Land Nordrhein-Westfalen hatte Anfang 2020 zusammen mit Rheinland-Pfalz und den Niederlanden bei der Unesco beantragt, dass der Niedergermanische Limes als Welterbe eingetragen wird.

Weitere Aufmerksamkeit dürfte Xanten bekommen, wenn in einigen Jahren an der Südsee eine Museumswerft für historische Schiffe der Römer errichtet wird. Die Planungen dafür sollen 2021 beginnen. Die Stadt arbeitet dafür mit dem Archäologischen Park (APX) zusammen und beantragt eine Unterstützung durch das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2021“. Sollte es eine positive Antwort geben, würde sich Xanten bis 2024 mit rund 340.000 Euro an den Planungen für die Museumswerft beteiligen. Für den Bau werden noch einige Jahre hinzukommen.