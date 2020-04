Corona: Alpener Hilfs-Team schon mehr als 20 Mal im Einsatz

Alpen. Die Corona-Hilfs-Aktion der Jungen Union in Alpen kommt gut an. Sie ist übrigens politisch offen für alle.

Seit mehr als einer Woche läuft die Aktion „#Einkaufshelden“, von CDU und Junger Union für Menschen in der Gemeinde Alpen, die in der Corona-Krise nicht in der Lage sind oder für die es zu riskant wäre, selbst einkaufen zu gehen. Das Einkaufstelefon ist unter 0157/34480391 jederzeit erreichbar. Die „Helden“ legen das Geld für den Einkauf aus, und vertrauen darauf, dass sie es hinterher zurück bekommen. „Wir wurden bis jetzt nie enttäuscht“, so Ratsfrau Petra Bockstegers.

Umweltfreundlich einkaufen

Bisher sind mehr als 20 Einkäufe erledigt worden. „Dabei lernt man die Vielfalt der örtlichen Supermärkte ganz neu kennen“, sagt Carlo Ridder. Bestellungen kommen aus allen Ortsteilen. Begleitet wird die Aktion durch Flugblätter und Visitenkarten, die überall ausliegen, so Aneglika Sura von der Frauen Union. Auch auf Social-Media-Kanälen wird die Gute-Tat-Aktion verbreitet, „um sie über den Buschfunk zu befeuern“. Die Einkaufshelden sind bemüht, umweltfreundlich einzukaufen. Zum Einkauf gibt’s als Geschenk einen Jutebeutel.

Vernetzte Hilfe

Auf der Homepage www.die-einkaufshelden.de haben sich auch Leute ohne Parteibuch gemeldet. So wurde eine überparteiliche WhatsApp-Gruppe „Einkaufshelden in Alpen“ gegründet. „Darüber können wir bei Bedarf die Einsätze koordinieren“, so Initiator Frederik Paul. Die Initiative sei mit der Flüchtlings- und der Nachbarschaftshilfe vernetzt. „Einige Flüchtlinge möchten und unterstützen“, freut sich Paul.

Die Einkaufhelfer-Aktion hat inzwischen deutschlandweit fast 11.000 Unterstützer, im Kreis stehen rund 50 und in Alpen rund 20 ehrenamtliche Einkaufshelfer bereit.