Xanten. Unbekannte haben einen VW California von einem Privatgrundstück an der Reeser Straße in Xanten entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Camping Bulli in Xanten gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Xanten einen VW California von einem Privatgrundstück an der Reeser Straße gestohlen. Laut Polizeiangaben hat die Besitzerin ihr Auto am Dienstagabend gegen 22 Uhr noch gesehen.

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr stellte sie fest, dass der Wagen verschwunden war. Das lilafarbene Auto ist auf das Kennzeichen „WES-MM 981“ zugelassen.

Diebstahl in Xanten: Täter überwanden das Eingangstor

Im Auto befand sie unter anderem ein E-Scooter. Laut Polizei haben die Täter zunächst das elektronische Eingangstor vor dem Grundstück überwunden.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Xanten telefonisch unter 02801/71420 entgegen.