Rheinberg Bei einer Demo in der Rheinberger Innenstadt hat ein Mann einen Teilnehmer angefahren und ihn verletzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bei einer Demo gegen Rechts in der Rheinberger Innenstadt hat ein Autofahrer am Samstag (17. Februar) einen Demoteilnehmer angefahren und ihn dabei leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der 79-jährige Rheinberger wollte mit seinem Auto in die Beguinenstraße fahren, als die rund 2000 Demo-Teilnehmer dort unterwegs waren. Einige Menschen machten den Mann darauf aufmerksam und blieben vor seinem Auto stehen. Der 79-Jährige fuhr dennoch langsam weiter und touchierte dabei einen 61-jährigen Demo-Teilnehmer leicht, der sich dabei leicht verletzte.

Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Polizisten schritten vor Ort ein und beschlagnahmten den Führerschein des 79-Jährigen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (red.)

