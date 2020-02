Alpen: Veen feiert Rosenmontag - das sind die Fotos

Alpen. Die Narren zogen am Rosenmontag auch wieder durch das Dorf Veen in Alpen - 43 Gruppen machten mit. Hier gibt es die Fotos vom Karnevalszug.

Zum 51. Mal ging es für die Narren am Rosenmontag durch Veen in Alpen - das hat Tradition. Mit 43 Einheiten sorgten sie hier für die richtige Stimmung - trotz des regnerischen Wetters. Am Straßenrand wurde mitgefeiert.

Um 11.11 Uhr ging es pünktlich wie geplant los auf die gut zwei Kilometer lange Strecke. Mit dabei waren viele Vereine. (joh)

Hier geht es zu den schönsten Fotos vom Karnevalszug in Alpen-Veen: